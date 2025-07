Heidi Horten Collection Night - Ein kunstvoller Abend mit profil

Am 23. Juli lud das profil Sales-Team zur exklusiven Abendführung in die Heidi Horten Collection. Gemeinsam mit unseren Partner:innen tauchten wir in die Ausstellungen Klimt ⇄ Warhol und Schiele meets Nosferatu ein – ein inspirierender Abend zwischen Kunst und Austausch.

Durch den Abend führte Kunstexperte Markus Hübl, der mit seiner präzisen Art und seinem fundierten Wissen überraschende Verbindungen zwischen den gezeigten Werken herstellte. Seine Ausführungen eröffneten neue Blickwinkel – etwa auf Parallelen zwischen Gustav Klimt und Andy Warhol oder auf die expressionistische Bildsprache Egon Schieles im spannungsvollen Kontrast zum Filmklassiker Nosferatu.

Die moderne Architektur der Sammlung und die besondere Abendstimmung boten den idealen Rahmen für Gespräche und inhaltlichen Austausch. In lockerer Atmosphäre kamen Menschen, Themen und Ideen zusammen.

Vielen Dank an alle Partner:innen, die diesen Abend mit uns geteilt haben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen – und weitere gemeinsame Kunst-Erlebnisse.