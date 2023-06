Schwarz-Blau mit Kickl? Tabu in der ÖVP wackelt

In der Trinkhalle in Bad Ischl labten sich zu Kaisers Zeiten Kurgäste an Molke. Heute dient sie als Veranstaltungsort. Vergangenen Mittwochabend lud Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP, zu einem Abendempfang anlässlich des Städtetags. In einer Runde von Bürgermeistern wurde der Landeshauptmann auf die umstrittene schwarz-blaue Koalition in Salzburg angesprochen. Thomas Stelzers lakonischer Kommentar: „Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr der einzige Böse.“

In Wilfried Haslauer täuschten sich nicht nur viele Kommentatoren in den Medien, sondern auch so mancher Intellektuelle. Kurz vor der Landtagswahl am 23. April konnte – oder wollte – sich der Schriftsteller Karl-Markus Gauß in einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ nicht vorstellen, dass Wilfried Haslauer die FPÖ in die Salzburger Landesregierung holen würde: „Das traue ich ihm nicht zu. Das würde mich sehr enttäuschen. Haslauer ist ein hochgebildeter Konservativer.“

Der Schauspieler Cornelius Obonya, Jedermann-Darsteller von 2013 bis 2016, forderte vergangene Woche seine „Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen der Kunst“ auf, bei der Eröffnungsfeier der Salzburger Festspiele am 27. Juli „spätestens bei Beginn der Rede des Herrn Landeshauptmanns geschlossen die Felsenreitschule zu verlassen“.

Haslauer wirkte bei der Präsentation des Pakts mit FPÖ-Obfrau Marlene Svazek nicht begeistert. Abermals wiederholte er, dass er eine Dreier-Allianz aus ÖVP, FPÖ und SPÖ bevorzugt habe, nach der Verweigerung der SPÖ aber nur mit der FPÖ eine „tragfähige“ Regierung bilden konnte. Als Gegner der Zusammenarbeit mit der FPÖ gelten die Bürgermeister in den Gemeinden um die Landeshauptstadt, die Frauen und der Arbeitnehmerbund. Elisabeth Mayer, Präsidentin der Katholischen Aktion, warnte, in einer Koalition mit den Freiheitlichen stehe „das christliche Menschenbild auf dem Spiel“. Auch Haslauer hatte dies ursprünglich so gesehen. Im Wahlkampf sagte er, die „Tonalität“ der FPÖ erinnere an die 1920er-Jahre.