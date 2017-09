Der wöchentliche Trump-Tweet

Nordkorea, Hurrikan Harvey oder doch die Einwanderungspolitik? Der 45. US-Präsident gibt sich kryptisch.

Während in Österreich und Deutschland der Wahlkampf auf Hochtouren läuft, kann sich Donald Trump zurzeit aussuchen, wo, wie und gegen wen er wahlkämpft. Nachdem Tropensturm Harvey die Trump-Administration auf Herz, Nieren und Stilettos geprüft hat, legte Nordkorea nach und testete den Geduldsfaden des US-Präsidenten mit dem bisher gewaltigsten Atomwaffentest.

Vermutlich meint Trump mit seinem Tweet aber die sogenannten „Dreamer“, also diejenigen Migranten, die als Minderjährige illegal in die USA angereist sind und die von einem Obama-Dekret aus dem Jahr 2012 profitieren (ein weiterer Tweet lässt darauf schließen: „Congress, get ready to do your job - DACA!“ ). Unter dem kurz DACA genannten Programm erhielten die jungen Migranten bislang eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Eine große Woche, zumindest für Trump. Merke: Wahlkampf ist immer. 63.000 Likes.