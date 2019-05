Neue Alben: Buntspecht – "Draußen im Kopf"

Zwischen positiver Eindringlichkeit und süßer Melancholie: Das neue Album von Buntspecht. profil unerhört bespricht die wichtigsten Alben der Woche.

Wer sich von Band- und Albumname nicht abschrecken lässt, wird mit dem neuen Album des Wiener Musikerkollektivs Buntspecht viel Freude haben. Die sechsköpfige Band hat auf ihrem zweiten Studioalbum „Draußen im Kopf“ zu einem eigenständigen Sound gefunden, der sich im Grenzland von Singer-Songwriter-Pop, Klezmer, Freejazz und aktuellem Wienerlied erstmals so richtig austobt. „Denn du bist verrückt genug, um dich in dieser Welt zu verlieben“, sing Lukas Klein in der gelungenen Vorabsingle „Unter den Masken“ und spiegelt mit dieser schönen Textzeile auch die Stoßrichtung der zwölf Lieder wider.

Auf „Draußen im Kopf“ regiert nicht nur eine positive Eindringlichkeit, sondern auch die süße Melancholie. Das Eigensinnige und Eigenwillige wird bei Buntspecht gleich zum Leitthema erhoben; die neuen Songminiaturen zeigen sich verspielt und leichtfüßig – und entziehen sich klassischer (Indie-)Popklischees. „Wir sind gierig, so irrsinnig durstig – und unser Hunger ist niemals gestillt“, singen die jungen Musiker in dem Lied „Waschmaschinentango“ – und man kann nur hoffen, dass der Frühling jetzt auch wirklich vor der Türe steht. Die richtige Musik dafür wäre schon da.

Buntspecht: Draußen im Kopf (Phat Penguin)

Buntspecht - Unter den Masken (Official Video) © Video: YouTube

Diese Woche in der unerhört-Playlist:

Pup: Kids (Song)

Sunn O))): Life Metal

Rammstein: Weit weg (Song)

Mavi Phoenix: Romantic Mode (Song)

Big Thief: U.F.O.F.

Andrea Fissore: Astral (Song)

Helado Negro: This Is How You Smile

MOTSA: Revolution (Song)

Nicole Jaey: Breeze (Song)

Jenny Lewis: Red Bull & Hennessy (Song)

Sharon Van Etten: Remind Me Tomorrow

Die Heiterkeit: Was passiert ist

Iv/An: Sloboda Kretanja / Umorna Lica

Lesen Sie weiters:

Von New York nach Los Angeles: Das neue Album von Vampire Weekend.

Pænda: Die Elektromusikerin vertritt Österreich beim Song Contest

Großes Staunen: Das neue Album der US-amerikanischen Drone-Neudenker Sunn O))).

Herbert Grönemeyer im Interview: "Ich bin ja nicht Angestellter meiner Fans"

Neues Album von Soap&Skin: Am Wahnsinn vorbei

Sänger Tom Neuwirth alias Conchita über mühselige Gesangsstunden, das Album „From Vienna with Love“ und die Frage, wann ein Mann ein richtiger Kerl ist.

Das neue Album der Berliner Band Element of Crime: "Schafe, Monster und Mäuse".

Christina Stürmer im Interview: "Auch im Weinviertel gibt es Internet und Zeitungen"