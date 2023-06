Die Sprache der Zukunft lernen

Coding für Kinder Eines dieser Angebote ist Coder Dojo, ursprünglich eine Initiative aus Irland. Daniel Wagner ist Obmann von Digital Austria, dem Verein zur Förderung der Informationstechnologie, und hat dieses Programm 2017 nach Wien gebracht. Mittlerweile gibt es die kostenlosen Programmier-Workshops auch in anderen Bezirken wie Steyr, Linz oder Tulln. „Bei unseren Dojos sind in Wien bisher rund 400 unterschiedliche Teilnehmer, in Tulln seit dem Start im März heurigen Jahres auch bereits zirka 40 Teilnehmer“, berichtet Wagner.

Kooperation mit Schulen

Sollte die Einführung in die Software-Entwicklung nicht Aufgabe der Pflichtschulen sein? Das sieht Wagner differenziert: „Ich beschreibe das gerne so: Wird in Schulen Sport unterrichtet, ja natürlich und das ist auch gut so. Gibt es dennoch Sportvereine, ebenfalls ja natürlich. Das ist kein Widerspruch und so sehe ich es auch für uns. Wir sehen unser Angebot hier in einem Bogen zwischen Wecken des Interesses an Technik und Förderung von Talenten gespannt.” Der Verein sieht sich als Kooperationspartner für Schulen, etwa bei der HAK Tulln: „Hier gibt es eine langjährige Zusammenarbeit, wir unterstützen in den Zweigen, bei denen Software-Entwicklung kein Schwerpunkt ist, mit punktuellen Workshops“, erläutert Wagner. Das lenke Awareness auf das Thema und biete Schülerinnen die Möglichkeit, über andere Berufsfelder zu erfahren. Auch für andere Institutionen bietet Dojo Coding-Workshops an.

Der Vereinschef nimmt nicht nur in der Bildung, sondern auch in der Wirtschaft ein Umdenken wahr: Informationstechnologie ist eine sehr breitgefächerte Disziplin, das wurde wohl von vielen nicht so wahrgenommen. Inzwischen suchen Unternehmen keine IT-Experten mehr, sondern gezielter. Programmieren ist aber bei vielen Berufsbildern wesentlicher Teil, auch wenn die Stelle dann anders heißt.“ Wohin es die Dojo Absolventinnen und -Absolventen verschlägt, wird laut Wagner noch nicht erhoben, aber er weiß: „Manche schlagen definitiv Ausbildungswege und Karrieren in der IT ein. Die anderen können durch die Besuche und Mitarbeit bei uns einen anderen Blick auf Technik bekommen und haben später, wenn sie mit Technikern Berührungspunkte haben, vielleicht einen anderen Zugang.“