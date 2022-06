Anti-Teuerungspaket: Ich will nicht entlastet werden

Mit ihrem 28-Milliarden-Euro-Sorgenfrei-Paket will die Regierung das Volk gegen den Krieg immunisieren. Doch das funktioniert nicht, im Gegenteil. Es macht uns träge und damit anfälliger für Erschütterungen. Und diese Erschütterungen werden tendenziell stärker. Im Winter werden wir wohl auch privat auf Kriegswirtschaftsmodus schalten müssen. Dazu gehört: Resilienz aufbauen, Energie sparen, nicht notwendige Kosten reduzieren. 1,5 statt zwei Packungen Zigaretten am Tag, Leitungswasser statt verteuertes stilles Wasser aus dem Supermarkt, Jausenbrote statt Bäcker-Weckerl – darf das zumutbar sein in Zeiten des Krieges?

Einwand: Der Finanzminister nimmt durch die Inflation deutlich mehr an Umsatzsteuer ein. Er gibt den Bürgern doch nur das Geld zurück, das er ihnen genommen hat. Das übersieht: Nach zwei Jahren Pandemie und einem 46 Milliarden Euro-Hilfspaket braucht der Staat das Geld an anderer Stelle noch dringender. Wir müssen den Turbo zünden, raus aus Putins Gas. Und wir müssen die Säulen der Gesellschaft absichern. Das hilft dieser Gesellschaft mehr als die üppigsten Pakete. In Altersheimen sind immer mehr Pfleger am Ende; nicht selten unterrichtet eine Lehrerin 30 Schüler, die zehn verschiedene Sprachen sprechen, aber nur brüchig Deutsch; die ersten Kindergärten bleiben schon zu, wenn Pädagoginnen ausfallen. Ohne weitere Investitionen und höhere Gehälter kippen diese Säulen. Gerade als Journalisten müssen wir neben der privaten Entlastungsrechnung diese Großbaustellen im Auge haben.