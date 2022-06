Anti-Teuerungspaket: Her mit der Marie

Österreich ist ein Land der sozialen Wärme, nicht der Kälte. Meint die Arbeiterkammer. In ihrem „Wohlstandsbericht 2021“ hält die AK fest, „bei der Reduktion von Armut und Ausgrenzung“ verlaufe „die längerfristige Entwicklung in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern positiv“. Mit 34 Prozent seiner Wirtschaftsleistung gibt Österreich auch überdurchschnittlich viel für Sozialleistungen aus. Laut Armutskonferenz würde die Armutsgefährdung dadurch fast um die Hälfte verringert. „Die Umverteilungseffekte der öffentlichen Ausgaben sind beträchtlich“, schrieb die WIFO-Ökonomin Margit Schratzenstaller.

Finanziert wird das alles durch Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Rund 73 Prozent der österreichischen Haushalte zahlen mehr in das Sozialsystem ein, als sie herausbekommen. Heißt im Umkehrschluss: Die ärmsten 27 Prozent erhalten mehr, als sie eingezahlt haben. Fazit: Wir kümmern uns um unsere Armen und Armutsgefährdeten, in guten wie in schlechten Zeiten.

Derzeit sind sie besonders schlecht. Arme leiden unter der Teuerung besonders. Daher sollen sie von den Maßnahmen der Regierung auch stärker profitieren – aber nicht sie allein. Etwa zwei Drittel der österreichischen Haushalte sind der Mittelschicht zuzurechnen. Beschränkt der Staat seine Inflationshilfe auf die Armen, droht vor allem der unteren Mittelschicht der soziale Abstieg. Betroffen davon wären auch jene, die es von unten in die Mitte geschafft haben und von Netto-Empfängern zu Netto-Zahlern wurden.