Hypo-Oligarch: Schuldenrabatt auf Staatskosten, Millionen-Konten in der Schweiz

Mit der rechtlichen Möglichkeit, Leasinggüter – etwa die 331 LKW – einzuziehen, hätte die Hypo durchaus ein gewisses Druckmittel in der Hand gehabt. Hätte man den Oligarchen-Firmen stärker auf Pelz rücken können? Der frühere Chef der Hypo-Leasing-Ukraine schilderte selbst als Zeuge, dass man bei der Schuldenrestrukturierung im Jahr 2010 deutlich günstiger weggekommen war, weil die Bakhamtyuk-Firma Avangard in dieser Zeit an die Börse ging.

Man hatte – der Schilderung zufolge – in dieser spezielles Situation offenbar ein gewisses Druckmittel in der Hand und nützte es auch. 2014 wirkt die Vorgehensweise – soweit aus den vorliegenden Unterlagen erkennbar – eher passiv. Krim-Krise hin oder her: Auch 2014 bedienten zumindest Teile der Bakhmatyuk-Gruppe ihre Schulden. Noch im September 2014 leistete Ukrlandfarming Kuponzahlungen von 27 Millionen Dollar auf eine 500-Millionen-Euro-Anleihe, die man im Jahr davor begeben hatte. Die Hypo hingegen war im Reich des Oligarchen gerade einmal mit einem Bruchteil abgefertigt worden.

Bakhmatyuk: „Keine persönlichen Garantien“

profil hat bei Bakhmatyuk nachgefragt. Seine Firma Ukrlandfarming übermittelte eine Stellungnahme. Darin heißt es unter anderem, die Leasingverträge mit der Hypo seinen unter dem Druck der weltweiten Finanzkrise einvernehmlich umstrukturiert worden. Oleg Bakhmatyuk sei weder Vorstandsvorsitzender eines der Leasingnehmer, noch persönlich am Abschluss dieser Leasingverträge beteiligt gewesen. Er habe auch keine persönlichen Garantien für die Hypo-Leasingverträge abgegeben. Bakhmatyuk sei in keiner Weise an der Umstrukturierung der Hypo Leasing beteiligt gewesen.