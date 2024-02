Kommt eine neue Eiszeit?

Eine niederländische Studie hat die Klimaforschung in Aufruhr versetzt. Sie zeigt anhand eines Modells, dass die sogenannte Umwälzströmung im Atlantik möglicherweise vor dem Kollaps steht. Die Strömung wirkt für die Nordhalbkugel wie eine Wärmepumpe. Deshalb warnte Studienautor Rene van Westen vor verheerenden Folgen für das weltweite Klima und damit für die Menschheit: Er sprach zum Beispiel von einem drastischen Temperatursturz in Europa - nämlich bis zu minus 30 Grad binnen eines Jahrhunderts.

Wie verlässlich ist das Modell? In welchem Zeitraum wäre mit dem Zusammenbruch der Meeresströmung zu rechnen? Und was hieße das alles für Österreich? Der Klimaforscher Douglas Maraun vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel an der Uni Graz hat sich die neue Studie ganz genau angeschaut.