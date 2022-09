"Niemand wird in Länder investieren, die die Klimaziele nicht erreichen"

profil: Seit mehr als 600 Tagen ist Österreich ohne Klimaschutzgesetz. CEOs for Future fordert, es endlich auf den Weg zu bringen. Sie auch?

Stanek: Ja. Auf der einen Seite ist die Planbarkeit in einem Unternehmen extrem wichtig. Wir wollen uns darauf einstellen, welche Ziele wir erreichen müssen, um an den Sektorzielen der Industrie mitzuwirken, die wiederum auf das Ziel für 2030, die Halbierung der CO2-Emissionen, und auf die Klimaneutralität 2040 hinarbeiten. Auf der anderen Seite sind wir der Überzeugung, dass ein gutes Klimaschutzgesetz den Wirtschaftsstandort Österreich fördert.

profil: Inwiefern?

Stanek: Wir haben das Ziel der Klimaneutralität bis 2040-das haben andere, hoch entwickelte Volkswirtschaften in Europa aber auch. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann wollen wir natürlich bei denen sein, die diese Klimaziele erreichen. Nur dann würden ausländische Investoren auch in österreichische Unternehmen investieren. Das ist wie an der Börse: Auch dort würden Sie nur in ein Unternehmen investieren, das seine Ziele erreicht. Das Klimaschutzgesetz ist ein wichtiger Baustein im großen Ganzen. Wenn wir die richtigen Maßnahmen setzen, stärken wir damit den Wirtschaftsstandort Österreich. Und das stärkt wiederum uns als Unternehmen.

profil: Wie würde sich ein Klimaschutzgesetz auf Greiner Packaging auswirken?

Stanek: Für uns würde das bedeuten, dass wir Emissionsziele festlegen müssen. Führungskräfte in der Industrie legen jeden Tag Ziele fest. Wir machen Budgets und überlegen uns, welcher Unternehmensbereich was liefern muss, damit wir sie erreichen. Das sind Methoden, mit denen wir umgehen können und die für uns sehr gut funktionieren.profil: Ihre Interessenvertretungen, nämlich die Industriellenvereinigung und die Wirtschaftskammer, sperren sich gegen das Klimaschutzgesetz. Was halten Sie davon?

Stanek: Ich verfolge die Debatte, wer dafür oder dagegen ist, nicht. Die Industriellenvereinigung fordert planbare Rahmenbedingungen in Europa und in Österreich, sie steht hinter dem Klimaziel. Ich glaube nicht, dass alle, die hier vertreten sind, gegen das Kli maschutzgesetz sind. Ich kenne viele andere Führungskräfte und Menschen, die in der Industrie in Österreich arbeiten. Die Planbarkeit und ein Erreichen der Klimaziele, das ist uns allen wichtig, und deshalb denke ich auch, dass wir da zu einer Einigung kommen werden.



profil: Die Grünen beharren darauf, dass im Klimaschutzgesetz Sanktionen verankert werden. Das heißt, wenn die Ziele verfehlt werden, soll es Strafzahlungen geben. Halten Sie das für richtig?

Stanek: Ich finde, Sanktion klingt immer so negativ. Wir wollen uns ja gegenseitig motivieren, oder nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die sogenannten Sanktionen dazu gedacht, in einen zweckgebundenen Fonds einzuzahlen. Der wiederum hilft der Industrie, Prozesse effizienter zu gestalten und die Energie, die wir verwenden, grüner zu machen. Dann ist das keine Sanktion, sondern für mich einfach auch ein Teil der Motivation, die richtigen Dinge zu tun. Wie in einem Unternehmen-da gibt es auch Boni für eine gute Leistung.