YOUkraine: „Wir sind die Generation, die für die Zukunft zuständig ist“

Ihre Mehrsprachigkeit ist für YOUkraine ein wichtiges Know-How. Durch die bereits existierenden Verbindungen zur Ukraine kann das Team den Transport von Hilfsgütern über die ukrainische Grenze aus organisieren, bis zu den Orten, an denen die Hilfsgüter gebraucht werden. „Das kann man nur mit Sprachkenntnissen schaffen, wie mein Vater damals gesagt hat.“

Nach einem krankheitsbedingten Gap-Year, den sie in der Ukraine verbringt, zieht sie 2017 nach Wien - auch weil es für die Familie in wenigen Stunden erreichbar ist. Ein Flug von Wien nach Odessa dauert in der Regel zwei Stunden.

Zwei Jahre später maturiert sie im Gymnasium Stubenbastei. „Heute war ich dort mit meiner Nichte, sie ist bei meiner ehemaligen Klassenvorständin“, erzählt Lina. Sie ist froh, zumindest einen Teil ihrer Familie bei sich zu haben.

„Ich wollte mein Leben selbst gestalten“

„In der Volksschule wollte ich die erste Präsidentin der Ukraine werden.“ Zu dem Zeitpunkt war Daria Dalichuk Schulsprecherin. „Ich habe bereits in der Kindheit meine Leadership-Skills gezeigt.“ Wenn Daria auf ihre Kindheit blickt, schaut sie vielmehr in die Zukunft. Diese sieht sie zurück in Kyiv, ihrer Heimatstadt. Doch bis dahin hat sie große Ziele. Sie möchte ein Gepäck an Fähigkeiten in die Ukraine zurückbringen, erzählt sie: Von ihrer Master-Ausbildung an der Wirtschaftsuniversität in Wien bis hin zu Joberfahrungen aus der Start-Up-Szene. Das sei notwendig, um das Land wieder aufzubauen.