Sechs Menschen, die trotz allem in der Ukraine bleiben wollen

Der Tag, an dem Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine startete, ist bald einen Monat her. Mehr als vier Millionen Menschen sind seither aus dem Land geflohen, viele weitere sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. In zahlreichen Städten stehen die Menschen buchstäblich vor den Trümmern ihrer Existenz.

In Mariupol an der Küste des Asowschen Meeres ist die Lage dramatisch, Hunderttausende harren seit Wochen ohne Strom und Gas aus. Hier zeigt sich Putins Heer von seiner brutalsten Seite. Nirgends ist der Beschuss schlimmer als in der strategisch wichtigen Stadt im Süden des Landes. Am Mittwoch wurde das Theater im Zentrum der Stadt bombardiert, obwohl eine riesige Markierung am Dach signalisierte, wer dort auch Zuflucht suchte: „Kinder“. Bis Freitagabend konnten rund 130 Überlebende aus den Trümmern gerettet werden; bis zu 1000 Menschen sollen sich im Schutzraum des Theaters versteckt haben.

Mit der Gewaltoffensive gegen Zivilisten hat der Kreml die nächste Eskalationsstufe erreicht. Experten, darunter der österreichische Militärstratege Markus Reisner, sehen die verstärkten Angriffe auf Städte als Versuch, den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen. Zum Einsatz kommen dabei besonders brutale und höchst unpräzise Waffensysteme. „Waffensysteme wie diese Mehrfachraketenwerfer haben wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf europäischem Boden nicht mehr erlebt“, sagt Reisner im Gespräch mit profil, „sie richten verheerende Schäden an, diese Waffen sind der Horror.“

Mit der steigenden Gewalt gegen Zivilisten werden auch die Rufe nach mehr Hilfe aus dem Westen lauter. Die USA und Europa liefern zwar Waffen und haben scharfe Sanktionen gegen Russland beschlossen, doch das geht vielen Ukrainerinnen und Ukrainern nicht weit genug. Viele fordern eine NATO-Flugverbotszone, oder, wie zuletzt auch Präsident Wolodymyr Selenskyj, zumindest Flugabwehrsysteme und Kampfflieger, damit die Ukraine ihren Luftraum selbst sichern kann.

„Der Westen muss jetzt zeigen, dass er keine Angst vor Putin hat“, sagt auch der 32-jährige Dmitry Belobrov aus Kiew im Gespräch mit profil. „Er muss gegen Putins Truppen kämpfen. In der Ukraine.“ Das allerdings schließt die NATO aus, um keinen Dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Für den Westen sind die Hilfen für die Ukraine eine Gratwanderung, die umso schwieriger wird, je mehr Putin den Druck auf Zivilisten erhöht.

profil hat für die aktuelle Cover-Geschichte mit sechs Menschen gesprochen, die in ihren ukrainischen Heimatstädten ausharren. Hier lesen Sie die einzelnen Porträts:

_______________

Kristina Nikolaenko, 26 aus Kiew: „Ich glaube nicht, dass man sich an Krieg gewöhnen kann“