Umfrage: SPÖ fällt auf Platz 3 zurück, FPÖ weiter in Führung

In der profil-Monatsumfrage macht sich der anhaltende SPÖ-Führungsstreit bemerkbar. Die FPÖ liegt mit 28 Prozent weiter auf Platz eins, verliert allerdings im Vergleich zum Vormonat drei Prozentpunkte. Die ÖVP kann zulegen und steht nun bei 25 Prozent (puls drei). Die SPÖ rutscht auf 23 Prozent ab, ein Minus von zwei Prozentpunkten. Die Grünen und die Neos können jeweils einen Prozentpunkt zulegen und halten bei elf bzw. zehn Prozent.

In der fiktiven Kanzlerfrage gewinnt ÖVP-Amtsinhaber Karl Nehammer an Zustimmung und liegt nun bei 20 Prozent (plus eins) – dicht gefolgt von FPÖ-Obmann Herbert Kickl, der bei 18 Prozent (minus eins) liegt. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner verliert im Vergleich zum Vormonat drei Prozentpunkte und liegt nun bei zwölf Prozent. Grünen-Chef Werner Kogler würden sieben Prozent (plus zwei) zum Kanzler wählen, Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger sechs (plus eins).