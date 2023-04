Streit um SPÖ-Vorsitz: Andis sozialistische Welt

Mit Andreas Babler , 50, würde die SPÖ den am weitesten links positionierten Vorsitzenden der jüngeren Parteigeschichte erhalten. Politisch geprägt wurde er bei der Sozialistischen Jugend (SJ) Niederösterreich, die zu Bablers Zeiten von den so genannten „Stamokaplern“ dominiert wurde. „Stamokap“ steht für „staatsmonopolistischer Kapitalismus“. Diese von Lenin vertretene Theorie besagt vereinfacht, dass über die Verschmelzung der Wirtschaft mit dem Staat und der folgenden Überwindung dieses Systems der Weg in den Sozialismus geebnet wird. In sozialdemokratischen Parteien versteht man unter Stamokaplern landläufig marxistisch-leninistisch orientierte Genossen – die sich meist im Parteinachwuchs finden.

Der heutige Bürgermeister von Traiskirchen hing den linksradikalen Idealen überraschend lange nach. Im Dezember 2002 hielt er bei einem SJ-Seminar im niederösterreichischen Rotheau einen Workshop zum Thema „Warum trotzdem Marx“ ab. Nach Bablers Vortrag folgte ein Referat zur „Einführung in die marxistische Philosophie“. Nachzulesen ist dies in einer, in der Nationalbibliothek aufliegenden Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 über Stamokap-Strömungen in der SJ, die profil einsah. Autor ist Martin Müller, heute Mitarbeiter der SPÖ-Kinderfreunde. Diesem schilderte Babler in Interviews seine Erlebnisse als Stamokapler in der Sozialistischen Jugend.

Auf Anfrage von profil, wie er Marx heute sehe, schreibt Babler: „Karl Marx’ Texte liefern bis heute eine scharfe Analyse der kapitalistischen Wirtschaft und wichtige Denkanstöße für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.“ Und weiter: „Die Idee einer Gesellschaft, in der Klassengegensätze überwunden, alle Lebensbereiche demokratisch gestaltet und der Ertrag der Arbeit gerecht verteilt ist, findet sich in allen Parteiprogrammen der Sozialdemokratie seit 1889, so auch im aktuellen Parteiprogramm von 2018.“

Die niederösterreichische Landesgruppe, deren Sekretär Babler 1995 wurde, galt als eine der radikalsten innerhalb der SJ. 1994 agitierte sie offen gegen den Beitritt Österreichs zur EU (damals: EG). 1996 wurde Babler Verbandssekretär der gesamten SJ. In einer SJ-Broschüre aus demselben Jahr wird der Sozialismus als „vollendetste Form der Demokratie“ bezeichnet. 1998 wird Babler erneut zum Verbandssekretär bestellt. Der Stamokap wird zur vorherrschenden Doktrin in der SJ.