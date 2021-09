Machtwechsel nach Graz-Wahl: Links der Mur

Seit 2003 regiert Siegfried Nagl mit in Beton gegossener Hand und wechselnden Partnern in der steirischen Landeshauptstadt. Diese Amtsperioden waren geprägt von aufgelösten Koalitionen, vorgezogenen Wahlen und größenwahnsinnigen Phantasieprojekten: Plabutsch-Gondel, Olympische Winterspiele in Graz oder zuletzt die geplante U-Bahn, die niemand wirklich wollte. Dass ein Politiker der traditionsreichen schwarzen ÖVP eine so deutliche Rechnung für seine Politik bekommt, ist in Österreich trotzdem selten.

Graz ohne Nagl

KPÖ-Spitzenkandidatin Elke Kahr wird wohl die nächste Grazer Bürgermeisterin werden. Auf Twitter kursierte kurze Zeit nach der Wahl der Hashtag “Stalingraz”, während Langzeitbürgermeister Nagl bereits seinen Rücktritt bekannt gab. Die von diversen Seiten befürchtete linke Koalition mit den Grünen und der SPÖ geht sich aus. Aber was bedeutet eine KPÖ-Bürgermeisterin für die zweitgrößte Stadt Österreichs wirklich, vor allem für die Menschen, die in Graz leben?