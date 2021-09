Graz: Die erste Bürgermeisterin, eine Kommunistin

Hinter dem Wunder von Graz, dem Sieg der Kommunisten - einzigartig in der westlichen Hemisphäre- steckt kein Geheimnis, sondern unbeirrbare Basisarbeit. Seit knapp zwei Jahrzehnten liegt die KPÖ in Gemeinderatswahlen bei etwa 20-22 Prozent, in den feineren Vierteln und dort, wo Studenten wohnten, sogar noch besser. Anfangs redete man leicht abfällig von „Herz-Jesu-Kommunismus“ oder einer Augenblicksverwirrung der Grazer. Doch der Augenblick zieht sich.

Im Grunde agieren Mandatare der KPÖ nicht wie Politiker, sondern wie Sozialarbeiter. Die Umwälzung der Verhältnisse, die Schwächung und am Ende Abschaffung des globalen Kapitalismus haben sie in ihrem Programm festgeschrieben; sie würden es auch niemals leugnen und doch erachten sie das nicht relevant für ihre Alltagspolitik. Eher als eine weit entfernte Galaxie, auf der man auch einmal, irgendwann, landen möchte. Vergleichbar dem Kinderglauben eines Katholiken mit der Hoffnung, in den Himmel zu kommen.

Nachdem die Grazer KPÖ in den Nachkriegsjahrzehnten immer mit einem Mandat im Gemeinderat vertreten war und dort klitzekleine Erleichterungen für die Armen und Schwachen anregte, startete Ernest Kaltenegger in den 1990er Jahren mit einer Fahrgastinitiative, in der es um Ticket-Preise und Intervalle der Öffis ging. Beim ersten großen Wahlerfolg 1998 bekam die KPÖ das Wohnressort zugesprochen. In der vergangenen Periode wurden den Kommunisten das Wohnbauressort weggenommen und das Verkehrsressort zugeteilt. Man dachte, das Wohnressort sei das Geheimnis ihres Erfolgs. Ein Irrtum.