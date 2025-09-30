Warum Ausbeutung in Österreichs Landwirtschaft kaum bestraft wird
Juni im Burgenland: Auf weiten Feldern treffen Aktivistinnen der Kampagne „sezonieri“ auf rund 50 Saisonarbeiter aus Serbien und Rumänien. Keiner wird nach Kollektivvertrag bezahlt, Toiletten oder Pausenräume gibt es auf den Feldern nicht. Die Vorarbeiterin drängt: Weiterpflücken. Regen ist angesagt, die Zeit drängt.
„Lohnraub, Akkordlohn bei Regen, Kündigungen im Krankenstand, Schwangerschaft als Risiko“, zählt Aktivistin Sónia Melo auf. Unterstützt wird die Kampagne von der Gewerkschaft Pro-Ge und der Arbeiterkammer. Neu hinzugekommen ist das Problem der Hitze: In den Glashäusern Wiens werden Temperaturen von 48 Grad gemessen – gearbeitet wird trotzdem zehn bis zwölf Stunden täglich.
Szenenwechsel: Am Wiener Arbeits- und Sozialgericht wird im heurigen Februar ein Fall von Lohn- und Sozialdumping verhandelt. Mehrere rumänische Arbeiter klagen einen Wiener Gärtnereibetrieb: Sie mussten häufig mehr als zehn Stunden schuften und bekamen dafür weder den vollen Lohn noch Urlaubsgeld. Die Stimmung im Gerichtssaal ist angespannt – es geht um mehrere tausend Euro. In der letzten Reihe sitzen Aktivisten der „sezonieri“-Kampagne, um die Arbeiter zu unterstützen. Sie befürchten jedoch, dass der Prozess auch Folgen für andere Bekannte der Kläger haben könnte: Diese könnten von den Betrieben in der Gegend nicht mehr beschäftigt werden.
Die Landwirtschaft in Österreich und ganz Europa ist stark auf billige Saisonarbeitskräfte angewiesen. „Saisonkräfte leisten einen unverzichtbaren Beitrag in der österreichischen Landwirtschaft, insbesondere in arbeitsintensiven Bereichen“, so das Landwirtschaftsministerium (BMLUK) gegenüber profil. „Die Ziele der europäischen Landwirtschaftspolitik umfassen auch soziale Nachhaltigkeit, davon sind auch saisonale Arbeitskräfte nicht ausgenommen.“
Im Supermarkt werden auf Etiketten von Obst und Gemüse gerne idyllische Bauernbetriebe gezeigt – unsichtbar bleiben die 50 Arbeiter, die für eine 70-Stunden-Woche 1000 Euro pro Monat erhielten. Diese Saisonkräfte haben meist keine Lobby, kommen nur für die Dauer der Ernte und laufen Gefahr, ausgebeutet zu werden.
Die EU wollte das ändern, indem sie die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft verbessert und Verstöße ahndet. Doch die Praxis zeigt: Die Sanktionen sind schwach, die Strafen oft lächerlich niedrig. Das ergab eine internationale Recherche, an der mehrere Medien in Europa beteiligt waren, darunter auch profil.
Der Klimawandel verschärft die Situation zusätzlich. Ernten fallen früher an, die Arbeitsbelastung steigt. Saisonarbeiter werden zu Zeiten benötigt, zu denen heimische Arbeitskräfte nicht verfügbar sind. Das führt dazu, dass immer mehr Arbeiter aus Nicht-EU-Staaten nach Österreich kommen, um Gemüse und Obst zu ernten. Tragische Beispiele zeigen die Risiken: Im August starb ein 61-jähriger rumänischer Erntehelfer während der Fruchternte in Spanien. In Italien kollabieren jedes Jahr migrantische Arbeitskräfte auf den Feldern. In Österreich kommt so etwas seltener vor, aber auch hier gab es Todesfälle: 2018 starb ein Tiroler Erntehelfer während der Arbeit.
Mehr Rechte für Arbeiter
Zur Unterstützung der Landwirtschaft fließen EU-Gelder in großer Höhe: Viele Betriebe erhalten Flächenprämien von mehreren Hunderttausend Euro. Seit 2023 sind diese Zahlungen in Österreich an die Einhaltung sozialer Mindeststandards gekoppelt. Das nennt sich „soziale Konditionalität“. Arbeitgeber müssen Dienstscheine ausstellen, Arbeitszeiten dokumentieren und Maßnahmen zur Arbeitssicherheit umsetzen.
Eine beratende Kommission im BMLUK empfahl Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) jüngst, gegen „inakzeptable Arbeitsbedingungen“ vorzugehen. Auch die Vertreterin der Wirtschaftskammer unterstützte den Antrag, so das Protokoll vom 17. Juli 2025, das profil vorliegt. Einzig ÖVP und Landwirtschaftskammer sprachen sich dagegen aus. Der offizielle Bericht über den Zustand der Landwirtschaft in Österreich im Jahr 2025 enthält nur eine Empfehlung für die Weiterentwicklung der sozialen Konditionalität, aber keine Verpflichtung.
Recherchen zeigen, dass Förderungen auch ohne die Knüpfung an soziale Standards ausbezahlt werden. Die Berichte über Kontrollen sind uneinheitlich und die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern zersplittert. Überprüfungen abseits der sozialen Konditionalität im EU-Agrarförderprogramm würden von der Agrarmarkt Austria (AMA) durchgeführt, erklärt die Agrarökonomin der Arbeiterkammer Maria Burgstaller. So könnten Risiko-Betriebe identifiziert und sanktioniert werden, ohne Gerichtsurteil. Diesen Modus fordert sie auch für die Kontrolle der sozialen Konditionalität.
„Mindestens muss Ausbeutung und gesundheitlicher Schaden verhindert werden.“
Die derzeitigen Sanktionen sind praktisch wirkungslos: Die Land- und Forstwirtschaftsinspektionen (LFI) setzen auf Beratung. Nur in besonders schweren Fällen gelangen Informationen an die Verwaltungsstrafbehörden oder an die Staatsanwaltschaft. Erst bei einer Verurteilung werden die Daten des Betriebs an die AMA weitergeleitet, die EU-Förderungen kürzen könnte.
Ein Beispiel aus dem Burgenland verdeutlicht die Problematik: 2023 wurden bei 187 Kontrollen 869 Verstöße festgestellt – im Durchschnitt vier pro Betrieb. Trotz dieser Vielzahl wurden nur drei Fälle den Behörden gemeldet – und kein einziger der Staatsanwaltschaft. Das Landwirtschaftsministerium sieht sich nicht zuständig: Sanktionen würden „außerhalb des festgelegten Kompetenzbereichs“ liegen, heißt es gegenüber profil.
Dennoch gibt es rechtliche Möglichkeiten für Arbeitnehmer, gegen Sozialdumping vorzugehen. Allein im Jahr 2024 wurden in Tirol rund 563.600 Euro durch Anerkenntnisse, Vergleiche und Lohnforderungen der Landarbeiterkammer durchgesetzt. In der Steiermark waren es rund 255.500 Euro.
Kosmetische Maßnahme
Doch wie viel EU-Förderung wurde tatsächlich wegen Verstößen gegen die soziale Konditionalität gekürzt? Seit 2023 wurde nur ein einziger Betrieb sanktioniert – um insgesamt 3169 Euro. Gleichzeitig erhielt derselbe Betrieb weiterhin rund 40.000 Euro an EU-Förderungen. Laut dem Grünen Bericht des Landwirtschaftsministeriums wurden nur 0,1 Prozent der Agrarzahlungen 2023 und 2024 abgezogen – rund 400.000 Euro –, fast ausschließlich wegen Verstößen gegen Umwelt- oder Tierschutzvorgaben.
Das Problem ist nicht auf Österreich beschränkt. Eine Untersuchung in fünf EU-Ländern (Österreich, Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich) zeigt, dass Kontrollen, Beanstandungen und Sanktionen selten sind. Die Förderungen übersteigen die erhaltenen Förderungen weit. In Italien und Spanien fließen Gelder weiter, auch wenn die Betriebsinhaber im Gefängnis sitzen. Deutschland und Frankreich zeigen ähnliche Muster. Insgesamt wurden mehrere Millionen aus EU-Geldern an Betriebe gezahlt, die verurteilt wurden und wegen illegaler Arbeitsvermittlung oder Lohnzurückhaltung bestraft wurden.
In 30 Fällen haben euorpaweit landwirtschaftliche Betriebe und Landwirte – von Kleinbauernhöfen bis hin zu Großgrundbesitzern – in den letzten zehn Jahren trotz Verurteilungen oder formellen Ermittlungen wegen Arbeitsrechtsverletzungen Subventionen in Höhe von mindestens 14 Millionen Euro erhalten haben. Diese Zahl ist nur ein Bruchteil der wahrscheinlichen Gesamtsumme und umfasst Fälle, die in einigen der größten Länder der EU strafrechtlich verfolgt wurden.
Die gleichmäßige Umsetzung der sozialen Konditionalität in der EU ist schwierig, da der Arbeitnehmerschutz etwa in südlichen Mitgliedsstaaten niedriger ist. Eine erste EU-Bewertung kritisiert die „heterogene Durchsetzung“ in den Mitgliedstaaten. Thomas Waitz, grüner EU-Abgeordneter und Landwirt, betont: „Mindestens muss Ausbeutung und gesundheitlicher Schaden verhindert werden.“ Die Umsetzung hängt stark vom politischen Willen der jeweiligen Regierung ab. Andreas Freistetter, Präsident der Landarbeiterkammer, warnt: „Die Standards dürfen nicht nach unten nivelliert werden – Österreichs Niveau muss Maßstab sein.“
2013 dokumentierte Sónia Melo in Tirol Fälle von rumänischen Arbeitern, die zur Arbeiterkammer gebracht wurden, um ihre Rechte durchzusetzen. Heute versiegt der Zustrom aus Osteuropa, weil jüngere Generationen andere Jobs wählen, mehr Wohlstand haben und weniger landwirtschaftliche Erfahrung mitbringen.
Österreichs Landwirtschaft steht vor der Frage: Wie lassen sich qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen? Forschungen belegen, dass eine gute Behandlung ein entscheidender Anreiz ist. Während der Coronapandemie zeigte sich, dass bessere Wohnbedingungen und soziale Beziehungen Arbeit attraktiver machen und weniger Kontrollen notwendig sind, um Verstöße zu verhindern.
Das gilt auch für die Erdbeerfelder im Burgenland.
Die Recherche entstand als Kooperation mit dem Medium DeSmog und den Partnern Simon Guichard und Hélène Servel (L’Humanité, Frankreich), Eoghan Gilmartin (El Salto Diario, Spanien), Silvia Lazzaris und Meriem Mahdhi (L’Espresso, Italien), Jonas Seufert und Pascale Müller (FragDenStaat, Deutschland). Freelancer in diesem Projekt wurden finanziell unterstützt vom Journalismfund Europe und profil durch das Bundeskanzleramt Österreich (Projekt Eurotours).