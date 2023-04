Wie Disney zum Ziel eines rechten Kulturkampfes wurde

Der Vergnügungspark „Disney World“ in Orlando, Florida, hatte 2019 mehr als 21 Millionen Besucher und ist damit der meistbesuchte Freizeitpark der Welt. Disney ist außerdem für seine großzügigen Parteispenden an die Republikaner bekannt. Eigentlich müsste das einen wie DeSantis freuen. Aber seit mehr als einem Jahr spielt all das keine Rolle mehr. Der ultrakonservative Politiker hat einen politisch motivierten Rachefeldzug gegen Disney losgetreten, und es sieht ganz danach aus, dass der nicht so bald endet.

Der selbst ernannte „Sheriff“ ist Gouverneur von Florida, und das „Königreich“ ist der weltberühmte Mickey-Maus-Konzern „Disney“ – bekannt für legendäre Kinderfilme und Vergnügungsparks. Disney ist mit 70.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber und Steuerzahler in Florida, jenem US-Bundesstaat, dem DeSantis seit 2019 als Gouverneur, also eine Art Regierungschef, vorsteht.

Was war passiert? Von Anfang an.

Der 44-jährige Ron DeSantis gilt als neuer Star der konservativen Rechten in den USA. Er ist ein Ziehsohn von Donald Trump, erwächst ihm parteiintern aber immer mehr zum Rivalen. DeSantis hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 zwar noch nicht verkündet, aber in den USA ist es ein offenes Geheimnis, dass er Ambitionen auf das Weiße Haus hat. Und was bietet sich dafür besser an als die gute alte Erzählung von Gut und Böse, das Narrativ, das sich in so gut wie jeder Walt-Disney-Geschichte findet?

Gut, das ist für Ron DeSantis die heteronormative Welt, in der ein Mann und eine Frau ohne staatliche Kontrolle ihre Kinder großziehen. Böse, das sind Lehrer, die ihren Schülern erzählen, dass es auch davon abweichende Lebensrealitäten gibt: lesbische Mütter, schwule Väter oder Kinder, die transident sind, also im falschen Körper geboren.

Im Frühjahr 2022 hat DeSantis deswegen ein viel diskutiertes Gesetz verabschiedet. Offiziell trägt es den Namen „Parental Rights in Education“ (Elternrechte in der Bildung), aber seine Kritiker sprechen im Volksmund vom „Don’t say gay“-Gesetz (Sag nicht schwul). Dieses verbietet es, Homosexualität und Gender-Themen im Unterricht zu thematisieren, und zwar „in einer Weise, die nicht alters- oder entwicklungsgemäß“ ist. Was genau das im Detail bedeutet, ist Auslegungssache, und genau das macht das Gesetz so umstritten. Zu Beginn waren nur Kinder zwischen fünf und neun Jahren betroffen. Mittlerweile hat DeSantis das Gesetz auch auf höhere Schulstufen ausgeweitet.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes vor einem Jahr gab es eine Welle des Protests, dem sich auf Druck seiner Mitarbeiter auch die Konzernspitze von Disney anschloss. Diese veröffentlichte eine Erklärung, in der sie das neue Gesetz verurteilte und den Gesetzesgeber aufforderte, es zurückzunehmen. In einem Mail an die Mitarbeiter kündigte der damalige Vorstandschef Bob Chapek an, seine Parteispenden für die Republikaner einzustellen, und positionierte sich klar: „Ich und das gesamte Führungsteam stehen unmissverständlich hinter unseren LGBTQ+-Mitarbeitern, ihren Familien und ihren Gemeinschaften. Und wir setzen uns dafür ein, ein integrativeres Unternehmen und eine integrativere Welt zu schaffen.“

Seitdem nutzt DeSantis Disney als Prellbock und wohl auch als Testphase für den herannahenden Wahlkampf. Dafür ist er bereit, die bisher so harmonisch verlaufene Beziehung zum Unterhaltungsriesen komplett zu kappen. Seit 1967 verwaltet Disney seinen Vergnügungspark in Florida, der sich auf über 100 Quadratkilometer erstreckt, selbst. Dazu gehören auch Wasserparks, Themenhotels, mehrere Golfplätze, ein Camping-Resort sowie das Einkaufszentrum „Disney Springs“.

DeSantis will diese wirtschaftliche Sonderzone, die auch Steuerprivilegien einschließt, abschaffen oder – so weit juristisch möglich – stark einzuschränken, etwa indem er das Verwaltungsgremium mit Parteifreunden und Ideologen besetzt. Disney lässt sich davon nicht beeindrucken und hat bereits klargemacht, dass man

deswegen nicht von der Kritik am homophoben Gesetz abrücken werde. Daraufhin eskalierte DeSantis vergangene Woche den Streit. Er dachte öffentlich darüber nach, auf den Freiflächen neben „Walt Disney World“ ein Gefängnis für Schwerverbrecher zu errichten.