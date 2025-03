10 Jahre Registrierkasse und der Kassenbeleg sagt ade

„Brauchen’s eine Rechnung?“ Diese Frage könnte bald der Vergangenheit angehören – im Kaffeehaus, im Blumenladen oder in der Bäckerei. Die neue Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat beschlossen, die Belegpflicht bis zu einem Rechnungsbetrag von 35 Euro abzuschaffen. Laut Wirtschaftsministerium wird diese Maßnahme noch heuer umgesetzt. Das bedeutet: Verkäufer müssen Kassazettel bis 35 Euro Warenwert nicht mehr von selbst anbieten.

Wirtschaftsminister und ÖVP-Wirtschaftsbündler Wolfgang Hattmannsdorfer verbucht die neue Belegpflicht als Erfolg – und als Signal an die heimischen Betriebe, die in derselben Woche eine neue Kammervertretung wählen.

Davon sind laut KMU-Forschung immerhin 99,8 Prozent Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe. Rund 580.000 Firmen, die die Hälfte aller Umsätze in Österreich erwirtschaften. Wie viel Entlastung die neue Belegpflicht bringen wird, kann nur erahnt werden. Aus Daten der Nationalbank (zur Bargeldnutzung) ist ersichtlich, dass rund dreiviertel aller Zahlungen im Handel Kleinbeträge unter zehn Euro betreffen.

„Das ist sicher eine Art Entlastung – aber wahrscheinlich eher im Sinne, dass eine Unannehmlichkeit wegfällt“, sagt Thomas Oberholzner, Leiter der KMU-Forschung, im Gespräch mit profil. Eine spürbare wirtschaftliche Erleichterung sei „nicht im signifikanten Ausmaß“ zu erwarten.

Was in anderen europäischen Ländern bereits Usus ist, wird damit auch in Österreich Realität: die Wahlfreiheit beim Kassenbeleg. Während viele Kundinnen und Kunden an der Supermarktkasse oder in der Bäckerei den Zettel vermutlich nicht missen werden, empfiehlt der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer im Fachhandel weiterhin, eine Rechnung einzufordern – etwa für Reklamationen oder beim Umtausch. Der Kaufbeleg bleibt dafür unerlässlich.