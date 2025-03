Dietmar Schwingenschrot hatte schon viele Parteifarben: von 2015 bis 2019 war er Wiener Landeschef der BZÖ, danach fungierte er als Gastrosprecher der Freiheitlichen. Heute will er mit Parteipolitik nichts mehr zu tun haben. Bei den Wirtschaftskammerwahlen, die von 10. bis 13. März stattfinden, tritt der Wiener Kaffehausbetreiber deshalb mit seiner eigenen, parteifreien Liste an. Doch die Wahl ist alles andere als unpolitisch. Und ob Schwingenschrot will oder nicht, bereits kurz nach der Wahl wird auch er es wieder mit der Parteipolitik zu tun bekommen. Seit Jahrzehnten dominiert der ÖVP-Wirtschaftsbund (ÖWB) die Kammer. Es ist die mit Abstand größte Fraktion, dessen Funktionäre halten die meisten Mandate und Posten. Vor, während und nach der Wahl wird dem Wirtschaftsbund aber immer wieder Wahlschwindel vorgeworfen. Was ist an den Vorwürfen dran? Und was hat ein Kaffeehausbesitzer mit dieser Geschichte zu tun?

Die Wirtschaftskammerwahl ist nicht bloß irgendeine Wahl einer Interessensvertretung. Alle fünf Jahre finden in allen Bundesländern gleichzeitig die Urwahlen der Wirtschaftskammer statt. Unternehmerinnen und Unternehmer wählen hier ihre Vertretung in den Fachverbänden. Um zu verstehen, von welchen Mandaten hier die Rede ist, kommt man um das komplizierte Wahlsystem der WKO nicht herum. Direkt gewählt wird bei den Wirtschaftskammerwahlen nur die unterste Ebene – im Zuge der Urwahlen wählen so etwa Kaffeehausbesitzer ihre Fachvertreter auf Landesebene. Die Ebenen darüber, die Sparten auf Landes- und Bundesebene sowie die Wirtschaftsparlamente, werden indirekt gewählt. Die Mandate, die hier errungen werden, entscheiden über die Machtverhältnisse weiter oben. Und genau um diese Mandate geht es.

Das Standing in der Politik

Unternehmerinnen und Unternehmer wählen dieser Tage somit nicht nur die Personen, die sie auf Landesebene vertreten sollen. Indirekt entscheidet sich durch die Wahl, wer die Wirtschaft in der Politik vertritt. Denn dort hat die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ein enormes Gewicht. Als Teil der Sozialpartnerschaft verhandelt die traditionell schwarze Kammer auf der Arbeitgeberseite nicht nur die Kollektivverträge von rund 95 Prozent der Beschäftigten in Österreich mit, die Wirtschaftskammer mischt – genauso wie sein rotes Gegenüber, die Arbeiterkammer (AK) – auch auf höchster Ebene der Bundespolitik mit. Zuletzt verhandelten ihre Vertreter das Regierungsprogramm mit. Mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) besteigen zwei Regierungsmitglieder direkt aus den Kammern die Ministerposten. Marterbauer war zuvor AK-Chefökonom, Hattmansdorfer WKO-Generalsekretär in der ÖVP-dominierten Kammer. Und solange ÖVP und SPÖ in Regierungsverantwortung sind, wird sich an der Macht der Kammern vermutlich nicht viel ändern.