Akte Doskozil wandert zur WKStA

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt tritt das gegen den burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und FMA-Direktor Helmut Ettl geführte Verfahren wegen falscher Beweisaussage an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ab. Bei der WKStA wird bereits ein Verfahren gegen Ettl geführt – hier geht es um die vermutete Verletzung der Amtsverschwiegenheit. In beiden Verfahren geht es um Vorkommnisse rund um die Schließung der Commerzialbank Mattersburg in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2020.