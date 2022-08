Arbeitskräftemangel: Wird Freizeit wichtiger als Arbeit?

Ein randvolles Wirtshaus in Wien, ein Hotel in Salzburg, ein zum Homeoffice umgestalteter Baustellenwagen in einem Garten in Niederösterreich, eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderung, das Büro eines internationalen Konzerns – die Orte, die profil in der vergangenen Woche besuchte, könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch sie haben eines gemeinsam: Sie sind Schauplätze eines nachgerade radikalen Wandels, der sich seit einigen Monaten auf dem heimischen Arbeitsmarkt vollzieht.

Plötzlich – so scheint es – gibt es in Österreich nicht mehr zu wenige Jobs, sondern viel zu viele. „Arbeitskräftemangel“ ist nun das große Schlagwort. Im Unterschied zu früher fehlen geeignete Mitarbeiter nicht nur in einigen wenigen Berufsgruppen, sondern quer durch viele Branchen. International sorgen Phänomene für Aufsehen, die griffige englische Bezeichnungen tragen: „Great Resignation“ – enttäuschte, schlecht bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hängen ihre Jobs freiwillig an den Nagel; „Quiet Quitting“ – nur noch Dienst nach Vorschrift statt Burnout-Gefahr unter schlechter werdenden Arbeitsbedingungen. Über alldem schwebt der Begriff der „Work-Life-Balance“. Der latente Vorwurf: Der Ausgleich zwischen Job und Privatleben werde vielen Menschen immer wichtiger und führe automatisch zu geringerer Arbeitsbereitschaft.