“Quiet Quitting“ als Arbeitsmoral: Wir kündigen!

Was können Unternehmen tun? „Zahlt für extra Arbeit!“, lautet die simple Lösung des US-amerikanischen Start-Up-Beraters Ed Zitron in einem „NPR“-Interview. Und: „Quiet quitting is just capitalism crying.“ (Stille Kündigung sei bloß weinender Kapitalismus.) Dieser Diskurs sei ein Vorwand, jene Arbeitnehmer zu verteufeln, die sich nicht zu Tode arbeiten. Dies trifft Hustler ins Herz. Der kanadische Unternehmer Kevin O’Leary von „Shark Tank“ predigt das Gegenteil: Nur wer über die Pflicht hinausgehe werde Erfolg haben. Das Opfer für Erfolg, die Hustle-Attitüde, würde sich auszahlen.

Zurück nach Österreich. Warum betrifft uns dieser US-TikTok-Trend? Weil die Essenz dieser Bewegung viel früher beginnt: Dann nämlich, wenn sich potenzielle Arbeitnehmer für ein Unternehmen entscheiden. Quer durch die Branchen wird nach neuen Arbeitskräften gesucht, doch immer weniger wollen sich bewerben, finden meine Kolleg:innen Gernot Bauer, Stefan Melichar, Clara Peterlik und Katharina Zwins für die kommende profil-Titelgeschichte heraus und erzählen die Geschichte eines Unternehmers, der nach der Einführung der 4-Tage-Woche einen Anstieg an Bewerbungen lukrieren konnte – diese können Sie ab Samstag bereits im E-Paper lesen.