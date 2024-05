Ausgeschwarmt: Immokrise schlägt auf Crowdinvesting-Anleger durch

Ähnlich wie bei geschlossenen Immobilienfonds tun sich beim Crowdinvesting Anlegerinnen und Anleger zusammen, um den Bau eines Objekts zu finanzieren und später an den Erträgen beteiligt zu werden – etwa aus dem Verkauf der Immobilie oder den Mieteinnahmen. Während die Beteiligung an solchen Fonds nur institutionelle Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen und besonders wohlhabende Privatanleger stemmen können, ist man beim Crowdinvesting oft schon mit einer Investition von 100 Euro dabei. Kurze Laufzeiten der Einlagen und eine überdurchschnittliche Verzinsung, das klang für viele Menschen durchaus verlockend, denen die Hausbank jahrelang nur mickrigste Prozente für das Guthaben auf dem Sparkonto bot. Der Hinweis, dass der Erwerb dieser Vermögensanlage „mit erheblichen Risiken verbunden“ sei und zum „vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens“ führen könne, wurde da oft geflissentlich übersehen.

„Es gibt gravierende Probleme. Projekte fallen massenhaft aus“, sagt Klaus Grubelnik. Der Sprecher der Finanzmarktaufsicht (FMA) betont, dass es sich dabei ausschließlich um Projekte handelt, die nach dem Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) aufgesetzt sind und somit nicht der Aufsicht der Behörde unterliegen. Über die Europäische Crowdfunding-Lizenz (ECSP), welche von der FMA erteilt wird, verfügen noch wenige Plattformen. „Dabei handelt es sich um eine sehr strenge Regelung, welche hohe Anforderungen an die Plattformen stellt“, so Grubelnik.

Im Dunkeln tappen

Wie die Tageszeitung „Der Standard“ Ende April berichtete, ist etwa die Website der Plattform Zinsquartier verschwunden, die Domain gesperrt. Betroffene Anleger seien nicht informiert worden und müssen nun um ihr Investment zittern.

Immobilienunternehmer Lukas Neugebauer, in dessen LNR-Gruppe aktuell zwei Insolvenzen anhängig sind (profil berichtete), sammelte zuletzt über die Grazer Crowdinvesting-Plattform Rockets für vier seiner Projekte Gelder. 3,1 Millionen Euro wollte er generieren, um Gründerzeithäuser in den Wiener Bezirken Mariahilf, Neubau und Alsergrund zu revitalisieren. Neugebauer erreichte nicht einmal die Hälfte: Insgesamt 1133 Anlegerinnen und Anleger vertrauten ihm lediglich 1,45 Millionen Euro an. Obwohl er bei Laufzeiten von jeweils zwei Jahren zwischen neun und elf Prozent Zinsen versprach. profil wollte von Neugebauer wissen, ob eine derart üppige Verzinsung überhaupt zu stemmen sei oder ob Kleinanleger hier Gefahr laufen würden, um ihr Geld umzufallen? Und warum man sich für eine derart kostspielige Finanzierung entschieden habe, wenn Bankkredite – trotz Zinsanstiegs – deutlich günstiger zu haben seien? „Es wurde lediglich ein geringer Anteil des Fremdkapitals über Crowdinvesting finanziert, sodass die höhere Verzinsung hier nicht ins Gewicht fällt“, sagt Neugebauer. Das Crowdinvesting habe der anteiligen Refinanzierung von Eigenkapital gedient, „ein Geschäftsfeld, das von Banken nicht abgedeckt wird“, so der Unternehmer, der laut Auskunft der Rocket-Geschäftsführung bisher allen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen ist.

Offizielle Zahlen zum Markt gibt es nicht. Laut Finanzportalen wie CrowdCircus oder Geldmarie war das bislang beste Jahr für Immobilien-Crowdinvesting in Österreich 2021. Damals konnten rund 102 Millionen Euro von Investoren eingesammelt werden. 2023 waren es nur mehr 68 Millionen. Angesichts des Kapitals, das sonst so in der Branche bewegt wird, sind das freilich Peanuts.

Der Großteil der Plattformen und Unternehmen agiert auf Grundlage des Alternativfinanzierungsgesetzes. Damit fallen sie nicht unter die Kontrolle der Finanzmarktaufsicht. Das AltFG ist 2015 in Kraft getreten; auch als Reaktion auf den öffentlich ausgetragenen Streit zwischen FMA und dem Waldviertler Schuhproduzenten Heini Staudinger, der sich von Privatpersonen Geld ausgeliehen und dafür vier Prozent Zinsen gezahlt hatte. Für die Behörde und letztlich auch für das Höchstgericht war das ein illegales Bankgeschäft.