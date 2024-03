Neue Realitäten beim Wohnungskauf

Damit wurde der Immobilienmarkt zum Käufermarkt. Während die Verkäufer früher die Bedingungen diktieren konnten, müssen sie nun deutlich flexibler sein. „Ein ganz großer Vorteil für potenzielle Käufer ist, dass jetzt wieder genug Zeit ist, um sich am Markt umzusehen. Man muss nicht vorschnell eine Entscheidung treffen“, sagt Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s Real, dem Immobilienvermittlungsunternehmen der Erste Bank. Sie schränkt jedoch ein: „Nicht für jeden ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Immobilienkauf. Vor allem junge Menschen, die nicht auf Erspartes zurückgreifen können und einen hohen Anteil an Fremdfinanzierung benötigen, tun sich schwer.“

Laut einer noch unveröffentlichten Remax-Analyse wurden 2023 insgesamt um ein Viertel weniger Immobilien verkauft als im Jahr davor. Am stärksten war der Rückgang in Wien, Vorarlberg und Salzburg, dort brachen die Transaktionen jeweils um rund ein Drittel ein; mit 16 Prozent war der Rückgang unter allen Bundesländern in Kärnten am geringsten.

Das liegt an den seit August 2022 geltenden strengeren Kreditvergaberichtlinien. Laut der sogenannten KIM-Verordnung dürfen Wohnbaukredite nicht mehr länger als 35 Jahre laufen, der Eigenmittelanteil muss mindestens 20 Prozent betragen, und die Rückzahlungsrate darf maximal 40 Prozent des Nettoeinkommens ausmachen. Das führte zu einem massiven Einbruch bei der Neuvergabe von Wohnbaufinanzierungen: „2023 gingen sie in Österreich um rund 55 Prozent zurück“, weiß Bank-Austria-Ökonom Bruckbauer. Auch die verschärfte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die seit Mitte 2022 immer wieder die Leitzinsen erhöht hat, dämpfte zuletzt begreiflicherweise die Nachfrage nach Wohnimmobilien. Während der Zinssatz für neu aufgenommene Wohnbaukredite 2021 noch bei durchschnittlich 1,2 Prozent lag, kletterte er bis Ende 2023 auf über vier Prozent.

Die hohen Bau- und Grundstückskosten sowie das Ende der Nullzinspolitik haben dazu geführt, dass immer mehr Bauträger fix geplante Wohnbauprojekte verschieben oder auf unbestimmte Zeit aussetzen. 2023 wurden nur etwas mehr als 40.000 Baubewilligungen erteilt, in den Jahren davor waren es doppelt so viele. Das wirkt sich naturgemäß auf die Zahl der Fertigstellungen aus, die von einem Rekord von über 77.000 Wohnungen im Jahr 2022 auf zuletzt rund 65.000 sank.

Um die schwächelnde Baukonjunktur wieder anzukurbeln und Wohnraum zu schaffen, will die Bundesregierung in den nächsten drei Jahren eine Milliarde Euro in den Wohnbau pumpen. Dadurch sollen 10.000 neue Eigenheime und ebenso viele neue Mietwohnungen entstehen sowie 5000 Objekte saniert werden.

„Dieses Konjunkturpaket sollte möglichst rasch in Kraft treten. Denn bis die geplanten Einheiten tatsächlich fertiggestellt sind, dauert es mindestens drei Jahre“, appelliert Martina Hirsch an die Politik. An den Preisen der derzeit am Markt befindlichen Immobilien ändert das aktuell freilich nichts.