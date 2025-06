Von Microsoft zu Made in Europe: Lässt sich die Dominanz der Tech-Bros brechen?

Szenenwechsel nach Redmond im US-Bundesstaat Washington, dem Firmensitz von Microsoft. Brad Smith, die Nummer zwei bei Microsoft und zuständig für rechtliche Belange, ist in Erklärungsnot. „Die europäischen Staats- und Regierungschefs stellen sich ernsthafte Fragen darüber, wie sie sich bei kritischer Infrastruktur auf ausländische Technologieanbieter verlassen können“, sagte Smith in der „Financial Times“.

Was passiert aber, wenn der ehemals Verbündete auf der anderen Seite des Atlantik zum Feind wird und Technologie irgendwann als geopolitische Waffe einsetzt? Die hohe Abhängigkeit von digitalen US-Diensten hat sich in den vergangenen Monaten von einem hypothetischen Risiko in eine handfeste Bedrohung verwandelt. Und wird von der Politik auch so adressiert. In Österreich ist man darauf aber alles andere als vorbereitet.

„Es findet jedenfalls ein Aufwachen in Europa statt, dass wir unbedingt einen Plan B zur Übermacht der Digitalkonzerne in den USA brauchen.“ Bernhard Haslhofer forscht am Complexity Science Hub. Er und seine Kollegen und Kolleginnen beschäftigen sich mit den Abhängigkeiten in der digitalen Lieferkette in Europa.

„Wenn sich politisch so mächtige Personen (wie Trump, Anm.) nicht an geltendes Recht halten, haben wir ein Problem“, sagt Bernhard Haslhofer, Leiter der Forschungsgruppe „Digital Currency Ecosystems“ am Complexity Science Hub (CSH) in Wien und Forschungsleiter bei der Krypto-Firma Iknaio. „Es findet jedenfalls ein Aufwachen in Europa statt, dass wir unbedingt einen Plan B zur Übermacht der Digitalkonzerne in den USA brauchen.“ Haslhofer und seine Forscherkollegen und -kolleginnen vom CSH werden sich in den kommenden Wochen und Monaten mit den digitalen Lieferketten beschäftigen. Und mit den Gefahrenpotenzialen, die die Marktdominanz von Microsoft, Meta und Co mit sich bringt.

Von der Cyber-Sicherheit bis zum Zahlungssystem ist unsere gesamte digitale Infrastruktur an Schlüsselstellen von US-Diensten abhängig. Die Verunsicherung ist jetzt deswegen so groß, dass sich ganze Bundeslän-der oder Ministerien von Microsoft verabschieden. Das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein will in der öffentlichen Verwaltung gänzlich auf Microsoft verzichten und setzt auf Open-Source-Officepakete und auf europäische Cloud-Anbieter, bei denen alle Daten ausschließlich in Europa gespeichert und verwaltet werden. Das Gleiche plant das dänische Digital-Ministerium ab Herbst. Und sollte die Umstellung halbwegs friktionsfrei laufen, will man auch bei anderen Ministerien nachziehen.

In Österreich ist die öffentliche Verwaltung noch lange nicht so weit, gänzlich auf Microsoft und Co. zu verzichten. „Ein vollständiger Verzicht auf US-Dienste ist derzeit nicht realistisch umsetzbar, würde aber auch nicht per se mehr Sicherheit oder Effizienz bedeuten. Stattdessen wird auf ein pragmatisches Vorgehen mit klaren Kriterien zur Technologiebewertung, Risiken und Ausfallsicherheit gesetzt“, erklärt ein Sprecher des zuständigen Digital-Staatssekretärs Alexander Pröll auf profil-Nachfrage. Man nehme das Thema aber sehr ernst und setze zunehmend auf europäische Cybersecurity und Clouddienste, die ihre Server und damit die Daten im Land haben.

Immerhin: Die Landesverteidigung verzichtet im Großen und Ganzen auf US-Digitalanbieter, nicht nur in der Sicherheitsinfrastruktur, sondern auch im Office-Betrieb in der Verwaltung.

Arbeitskreis für digitale Autonomie

Man tut das, was man in solchen Fällen in Österreich immer tut: eine Arbeitsgruppe einsetzen. Bei der „Austria Digital Value“-Konferenz Anfang Juni haben Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden eine Arbeitsgruppe angekündigt, die sich gänzlich dem Thema Souveränität in der öffentlichen Verwaltung widmen soll. Völlig ergebnisoffen aus heutiger Sicht.

Denn es gab schon in den 2010er-Jahren einen massiven öffentlichen Aufschrei gegen die Allmacht der US-Digitalriesen. 2013 machte Edward Snowden, der für die National Security Agency (NSA) arbeitete, den bis dahin größten Überwachungsskandal durch US-Dienste weltweit öffentlich. Die EU war empört. Aber es blieb bei der Empörung. Beim Thema Datensicherheit wurde zwar nachgeschärft, aber zur Entwicklung eigener, konkurrenzfähiger europäischer Produkte und Plattformen kam es im Zuge der Snowden-Affäre nicht.