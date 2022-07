Bitpanda in der Krise: Gib dem Panda Zucker

Auftragsrückgänge: Der Begriff vermittelt nur einen unscharfen Eindruck dessen, was bei Österreichs wertvollstem Beitrag zur Fintech-Szene zuletzt los war. Das Management des international tätigen Finanzdienstleisters – spezialisiert auf „digitale Assets“ – hat sich verkalkuliert. In den vergangenen zwei Jahren wurden offenbar in Erwartung eines nicht enden wollenden Booms Hunderte neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, von denen etliche plötzlich nicht mehr gebraucht werden.

Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie- und Rohstoffkrise, Zinswende, Inflation: Die Gemengelage schüttelt die Aktien, Anleihen und Kryptos seit Monaten ordentlich durch, Anlegerinnen und Anleger (von denen Bitpanda nach eigener Darstellung mehr als drei Millionen betreut) handeln merklich verhaltener. Das schmälert die Umsätze, während die Kosten deutlich gestiegen sind.

Allein im Wiener Stammhaus Bitpanda GmbH kamen zwischen 2020 und dem heurigen Frühjahr mehr als 300 neue Leute hinzu; die gesamte Firmengruppe mit Beteiligungen und Niederlassungen quer durch Europa – Wien, Berlin, Mailand, Krakau, Bukarest, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Dublin, London – hatte zuletzt bereits mehr als 1000 Menschen im Sold. Eigentlich eine Sensation: Denn Bitpanda gibt es noch keine acht Jahre.

Doch jetzt das. Am 24. Juni erfuhr die Belegschaft in einer kurzfristig angesetzten Betriebsversammlung, dass sich das Management aufgrund der schwierigen Marktbedingungen zur Reorganisation gezwungen sehe und die Gruppe auf etwa 730 Mitarbeiter verkleinern werde. Demzufolge soll mehr als ein Viertel aller Jobs im In- und Ausland gestrichen werden, die meisten im Mutterhaus Bitpanda GmbH.

Die Sitzung und die Stunden danach seien chaotisch verlaufen, berichten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Geschäftsleitung habe überfordert gewirkt, die mittlere Führungsebene sei allem Anschein nach nicht durchgängig informiert gewesen, unmittelbar im Anschluss an das Meeting sollen etliche junge „Pandas“ auch noch dazu ermuntert worden sein, einer sofortigen einvernehmlichen Auflösung des Dienstverhältnisses zuzustimmen.

In einer profil (in englischer Sprache) übermittelten Stellungnahme wollte das Bitpanda-Management keine Details zum Einsparungsprogramm nennen. Nur so viel: „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für unsere Mitarbeiter und ihre Familien haben. Deshalb tun wir alles, was wir können, um sie zu unterstützen, und gehen dabei in jeder Rechtsordnung über das gesetzliche Minimum hinaus.“

Man verweist darauf, dass sich die Stimmung auf den Kapitalmärkten in den vergangenen Monaten „zunehmend verschlechtert“ habe. „Noch Wochen vor dem Tag der Ankündigung“ sei keine Umstrukturierung geplant gewesen, die „harte Entscheidung“ überhaupt erst Tage vor der offiziellen Bekanntgabe gefallen.

Der Bitpanda-Betriebsrat war nicht involviert – was hauptsächlich daran lag, dass die Bitpanda GmbH gar keinen Betriebsrat hat. Also beinahe keinen. Denn ein solcher war bereits im Werden: Für Anfang Juli war die Konstituierung eines Wahlvorstands angesetzt, mittlerweile steht auch der Wahltermin: 29. Juli. In ihrer Stellungnahme an profil versichert die Geschäftsleitung zwar, den Prozess der Betriebsratsgründung „nach Kräften“ zu unterstützen: „Bei Bitpanda wollen wir unseren Mitarbeitern ermöglichen, ihr Bestes zu geben. Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen, und bieten ihnen einen Raum, in dem sie gehört werden und unser Unternehmen mitgestalten können. Deshalb unterstützen wir den Prozess der Gründung eines Betriebsrats nach Kräften.“

Dass ein Arbeitgeber mitten in die Gründung eines Betriebsrats hinein Hunderte Stellen streicht, kommt dennoch nicht gut. Umso weniger, als die Firma in den vergangenen Jahren das Geld nur so druckte, Millionen Euro an ihre Gesellschafter ausschüttete, prominente Investoren anzog, unentwegt das Narrativ vom bedingungslosen „Hyperwachstum“ bediente – und bis zuletzt immer neue Leute einstellte. Unter den jetzt nicht mehr benötigten Mitarbeitern sollen auch einige sein, die ihre Jobs aufgegeben hatten, um im Juli bei Bitpanda anzudocken. „Wir mussten einige Stellenangebote zurückziehen, da die Stellen in der neuen Organisationsstruktur nicht mehr verfügbar sind und nicht mehr mit unseren neu ausgerichteten Prioritäten übereinstimmen“, schreibt das Unternehmen in seiner Stellungnahme.

Bitpanda: Die junge Unternehmensgeschichte steht sinnbildlich für das Abenteuer Wirtschaft. In ihr vermischen sich Unternehmergeist, Ideenreichtum und Wagemut mit Hybris, Kontrollverlust und Kommunikationsversagen.