"Bitte Vollgas geben": Im Namen des Kanzlers

"Er war zunächst rot dann blass dann zittrig" - so weit der mittlerweile bekannte und durchaus selbstzufriedene Rapport von Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, am 13. März 2019 an Bundeskanzler Sebastian Kurz. Schmid hatte zuvor den Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, getroffen und ihm finanzielle Verschlechterungen in Aussicht gestellt (profil berichtete am 29. März 2021 auf profil.at ausführlich darüber). Nach dem Termin teilte Schmid via Handy-Chat dem Kanzler mit, Schipka sei "fertig" gewesen - inklusive wechselnder Gesichtsfarbe: "Steuerprivilegien müssen gestrichen werden Förderungen gekürzt Und bei Kultus und Denkmalpflege wesentliche Beiträge Heimopfergesetz werden wir deckeln", beschrieb Schmid das Gespräch. Kurz, der seinen Vertrauten mit dem Satz "Bitte Vollgas geben" auf diesen Mini-Kreuzzug gegen die Kirche geschickt hatte, war zufrieden: "Super danke vielmals!!!!", tippte der Kanzler - als ÖVP-Chef immerhin so etwas wie das formelle Oberhaupt der österreichischen Christlich-Sozialen - in sein Handy.