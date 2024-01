BWB-Chefin: „Keine Branche ist vor Kartellbildungen gefeit“

Primär ist es so, dass Inflation sehr stark mit Geldpolitik zusammenhängt, und die ist Sache der Zentralbanken. Aber ein funktionierender Wettbewerb kann Teil der Lösung sein. Denn ein Ergebnis von Wettbewerb sind leistbare Preise. Und in aller Regel sorgen kompetitive Märkte dafür, dass Volkswirtschaften resilienter gegen Krisen sind. Aber es ist nicht so, dass eine einzelne Untersuchung der BWB der Schlüssel ist, um die Inflationstür zuzusperren. Wir können jedoch einen Beitrag leisten. Ich halte es auch für wichtig, dass die Behörde gerade in diesen Zeiten sehr aktiv ist, weil es schon sein kann, dass hinter den allgemeinen Preissteigerungen ein Kartell läuft und auf dem Rücken der Inflation Marktmissbrauch passiert.

Noch immer gibt es in Österreich eine deutlich höhere Inflation als in anderen Euro-Staaten. Wie viel hat das mit fehlendem Wettbewerb zu tun?

Harsdorf-Borsch

Genau das konnten wir eben nicht feststellen. Wir haben uns vom Handel alle Zahlen liefern lassen und alles genau überprüft.

War der Handel kooperativ?

Harsdorf-Borsch

Die BWB hat alle notwendigen Informationen bekommen. Es gab einzelne Unternehmen, die zu gewissen Einzelfragen keine Auskunft geben wollten. Das war aus unserer Sicht jedoch für das Gesamtbild nicht relevant. Andernfalls hätten wir das ausjudizieren können. Aber für uns war wichtig, dass wir repräsentative Ergebnisse haben und die Untersuchung in einer gewissen Geschwindigkeit durchführen können. Und das war gegeben. Man kann sagen, dass breitflächig alle Unternehmen kooperiert haben, die dazu verpflichtet sind. Wir haben aber auch Unternehmen außerhalb Österreichs befragt, aber da haben wir praktisch keine Antworten erhalten.

Im Zuge der Untersuchung der Lebensmittelpreise hat die Behörde eine ganze Reihe unfairer Handelspraktiken festgestellt. In 16 Fällen haben Sie Geldbußanträge gestellt. Was ist der aktuelle Stand dieser Verfahren?

Harsdorf-Borsch

Wir haben die Anträge noch im Dezember eingebracht. Jetzt ist das Kartellgericht am Zug. Wahrscheinlich wird es in nächster Zeit eine Tagsatzung geben. In der Regel laufen Verfahren vor dem Kartellgericht recht rasch ab, und eine Entscheidung ist meist innerhalb von einem Jahr zu erwarten.

Aus Sicht der zahlenden Konsumentinnen ähnlich unbefriedigend wie die Lebensmittelpreisuntersuchung war das Ergebnis der Untersuchung zu den hohen Spritpreisen …

Harsdorf-Borsch

Hier war die Sache ganz anders gelagert als bei den Lebensmitteln. Wir haben festgestellt, dass die Raffinerien ihre Gewinnmargen tatsächlich verdreifacht haben. Ich glaube, die große Enttäuschung bei solchen Sektoruntersuchungen für Konsumentinnen ist die Erwartungshaltung, dass die BWB nach so einer Untersuchung Sofortmaßnahmen anordnen kann. Diese Möglichkeit haben wir aber nicht. Wir können das untersuchen, einen transparenten Bericht veröffentlichen und somit die Entscheidungsträger informieren. Die Politik kann dann Maßnahmen beschließen, die sie für sinnvoll erachtet, wie zum Beispiel die Besteuerung von Zufallsgewinnen.

Da wären wir aber wieder beim Thema Wettbewerb, denn so viele Raffinerien haben wir in und um Österreich nun auch wieder nicht …

Harsdorf-Borsch

Genau, in Österreich haben wir tatsächlich nur eine Raffinerie, nämlich jene der OMV in Schwechat. Aber es ist nicht so, dass nur diese eine Raffinerie für den heimischen Markt tätig ist. Es wird auch sehr viel Treibstoff von anderen Raffinerien im Ausland importiert, der dann hier an den Tankstellen verkauft wird.

Das größte Kartell der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, das Bau-Kartell, welches 2017 aufgeflogen ist, beschäftigt die Gerichte noch immer. 15 Jahre lang haben Unternehmen aus der Baubranche Preisabsprachen getroffen. Wie kann es sein, dass über einen so langen Zeitraum Unternehmen schalten und walten können, wie sie wollen, und das unentdeckt bleibt?

Harsdorf-Borsch

Tatsächlich war dieses Baukartell das größte aufgedeckte Kartell in der Zweiten Republik, das muss man so sagen. Und die BWB konnte dem nur bis zum Zeitpunkt ihrer Gründung im Jahr 2002 nachgehen. Das heißt, wir können keine Aussagen darüber treffen, ob das vielleicht noch deutlich länger gelaufen ist. Es gab in den 1990er-Jahren einzelne strafrechtliche Verurteilungen von Einzelpersonen, und wenn man die Entscheidungen der Gerichte von damals liest, fallen einem schon Muster auf.