Causa Wöginger: „Als ‚Roter‘ wäre ich nicht zu ihm gegangen.“

Neue Entwicklungen in der Causa Wöginger: Jener oberösterreichische ÖVP-Bürgermeister, der auf Betreiben des türkisen Klubobmanns im Nationalrat, August Wöginger, ein Top-Job in der Finanzverwaltung bekommen haben soll, wurde in den vergangenen Wochen zweimal als Zeuge von den Ermittlern einvernommen. Dabei erzählte er, mehrfach mit Wöginger – der damals noch nicht ÖVP-Klubobmann, jedoch bereits Nationalratsabgeordneter war – über seine Karrierewünsche gesprochen und diesen dabei um Unterstützung gebeten zu haben.

Bekanntermaßen ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Wöginger wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Dieser soll über den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, dafür gesorgt haben, dass der ÖVP-Bürgermeister einer kleinen oberösterreichischen Gemeinde Anfang 2017 Vorstand eines Finanzamts wurde – obwohl es eine deutlich besser qualifizierte Kandidatin gab.

Die WKStA schließt dies unter anderem aus Handy-Chats zwischen Schmid und Wöginger. Ermittelt wird auch gegen sämtliche Mitglieder der vierköpfigen Begutachtungskommission, die nach einem höchst umstrittenen Hearing tatsächlich den Bürgermeister an die erste Stelle setzten. Bereits 2021 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die unterlegene Kandidatin „auf Grund des Geschlechts, des Alters und der Weltanschauung“ diskriminiert worden sei.

Zahlreiche Einvernahmen

profil-Informationen zufolge fanden in den vergangenen Wochen zahlreiche Einvernahmen in der Causa statt. Auch der ÖVP-Bürgermeister selbst wurde zweimal befragt – als Zeuge wohlgemerkt, gegen ihn wird nicht ermittelt. Die Angaben erfolgten somit unter Wahrheitspflicht.

In einer ersten Einvernahme am 4. Mai 2022 überraschte der Bürgermeister die Ermittler mit der Aussage, dass er Ende November, Anfang Dezember 2016 „beim Sprechtag des ÖAAB Herrn August Wöginger getroffen“ und diesen angesprochen habe, ob „er für mich ein gutes Wort einlegen kann, wenn ich mich bewerbe“. Der türkise Ortschef behauptete gegenüber den Ermittlern: „Ich kenne die Verbindungen von Herrn Wöginger nicht genau, er meint (sic!) dann zu mir, er werde dann schauen, oder so ähnlich. Erst im Nachhinein, als die Chats öffentlich wurden, habe ich mitbekommen, dass er anscheinend bei Herrn MMag. Schmid interveniert hatte, genau weiß ich es aber nicht.“