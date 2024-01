Chapeau Château: So liquide ist René Benkos Weinkeller

„Peccatum“ heißt zu Deutsch „Sünde“ – und davon gibt es in der Signa Holding offenbar jede Menge. Zumindest 72 Flaschen voll. Das klingende Wort mit dem leicht verruchten Charme für lateinkundige Weinliebhaber dient dem burgenländischen Winzer Leberl als Name für eine hochwertige Cuvée aus Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und Merlot. „Die Trauben werden im August stark ausgedünnt“, heißt es auf der Website des vielfach ausgezeichneten Familienbetriebs. Ebenfalls stark ausgedünnt wird gerade das von Pleiten gezeichnete Signa-Reich von René Benko. Und dabei stieß der Sanierungsverwalter, der seit einigen Wochen im Amt ist, auf einen flüssigen Nachlass im Wert von zigtausend Euro .

Im Hauptquartier des zunehmend in Auflösung befindlichen Immobilien-Imperiums auf der Wiener Freyung findet sich auch ein Weinkeller – oder besser gesagt: eine Wein-Beletage. Der Hort der edlen Tropfen ist nämlich im ersten Stock angesiedelt: Vom inneren Stiegenhaus führt eine mit Zahlenschloss geschützte Tür in einen rund sieben Meter langen, zweieinhalb Meter breiten und mit einer großzügigen Deckenhöhe von viereinhalb Metern ausgestatteten Raum. Parkettboden, Kristallluster, goldverzierte Wandtäfelung und linker Hand ein sechs Meter langes, mannshohes Weinregal. Bis obenhin gefüllt mit dem, was sich in Analogie zur Firmenstruktur der Signa wohl als Prime- und Development-Portfolio für Weinkenner und -genießer bezeichnen ließe.