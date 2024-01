Signa-Versteigerung geht ins Finale: Was ist letzter Preis?

Wien-Innere Stadt. Was nicht niet- und nagelfest ist, wird im Palais Harrach an der Freyung 3 verkauft. Obwohl – selbst die fest verbauten Toilettengarnituren werden verhökert. Ein Konvolut besteht aus Mistkübel, Klobürsten- und Klopapierhaltern in gebürsteter Messingfarbe. Auf dem stillen Örtchen dürften wichtige Geschäfte abgeschlossen worden sein, denn die Gebote für die Klo-Ausstattung liegen derzeit ab 500 Euro pro Garnitur. Das Toilettenpapier dürfte nicht inkludiert sein.