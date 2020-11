Commerzialbank: OeNB stieß schon 2015 auf Ungereimtheiten

Bei einer Vor-Ort-Prüfung zwischen Juni und August hatte die OeNB zwar keine Hinweise auf fiktive Kredite oder Bankguthaben gefunden – sehr wohl aber waren die Prüfer auf gravierende Ungereimtheiten im Kreditgeschäft und bei der Eigenmittelzurechnung gestoßen. Der OeNB-Bericht führt 65 Mängel an, davon 19 schwere. So etwa eine auch strafrechtlich problematische, kreditfinanzierte Partizipationskapital-Konstruktion, aus welcher der Bank jährlich ein Verlust von rund 40.000 Euro erwuchs. Die FMA eröffnete Abberufungsverfahren und zeigte die CBM-Direktoren im Dezember 2015 wegen Untreue bei der StA Eisenstadt an. Im Jahresverlauf 2016 wurden beide Verfahren eingestellt. Die CBM hatte ein Gutachten des Bankprüfers TPA vorgelegt, wonach das PS-Geschäft rechtskonform war.