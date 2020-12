Corona-Hilfen: Geheimsache Fußball

Die Bundesliga schweigt und verweist auf die Bundes-Sport GmbH (BSG). Die BSG schweigt und verweist auf das Sportministerium. Das Ministerium schweigt und verweist auf die Vereine. Und die sagen letztlich auch nichts. Wer umfassende Transparenz bei den staatlichen Corona-Hilfen für österreichische Spitzenklubs schaffen möchte, fühlt sich wie in einem Höscherl bei Real Madrid. (Anmerkung für Nicht-Fußballer: Bei einem Höscherl – etwa im Aufwärmtraining – stehen die Kicker im Kreis und passen einander den Ball zu. Ein bedauernswerter Spieler in der Mitte muss die Kugel erwischen.)

profil hat in mehrwöchiger Recherche dennoch herausgefunden, wie es mit den Corona-Hilfen aus dem sogenannten Sportligen-Fonds der Regierung läuft. Was auffällt, ist eine stark ungleiche Verteilung. In der Phase eins des Fonds, welche die letzten zehn Spiele der Saison 2019/20 erfasste, bekamen fünf der zwölf Erstligaklubs Geld aus dem Fördertopf: Rapid, Austria, LASK, WAC und Sturm Graz. Manche Klubs dürften deshalb nichts bekommen haben, weil Kurzarbeitsbeihilfe in entsprechender Höhe gegengerechnet wurde. Der FC Salzburg wiederum hat freiwillig auf Fonds-Gelder und Kurzarbeit verzichtet.