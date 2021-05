Corona-Impfung- und -Test: Die Gelben Seiten der Impfunwilligen

Es gibt sie wie Sand am Meer, die Websites zur Corona-Pandemie, die Desinformationen und Verschwörungstheorien verbreiten. Eine davon heißt „reaktion.org“ und sitzt laut Impressum im Schweizer St. Gallen. Die Betreiber: „Schweizer Bürgerinnen und Bürger verschiedenen Alters und Herkunft“. Sie formieren sich zum Widerstand gegen die Corona-Politik. Es gehe nämlich in Wahrheit um den „Umbruch hin zu einem zentralisierten und autoritären Superstaat“, liest man da. Dagegen aufzubegehren sei „Antreten gegen den Teufel“.

All das wäre noch nicht weiter erwähnenswert. Doch die Betreiber von reaktion.org lancierten vor zwei Monaten ein Projekt, das in Österreich auf regen Widerhall stößt: ein Online-„Branchenverzeichnis“. Auf „animap.at“ können sich Unternehmen eintragen, die „in Bezug auf die Covid-19 Impfung niemanden ausgrenzen, sondern allen Menschen freien Zugang zu ihren Produkten und Dienstleistungen gewähren“. Dies sei als „eine Antwort auf die drohende Impf-Apartheid“ zu verstehen. Immerhin werden all jene, „benachteiligt und ausgegrenzt, welche sich aus gesundheitlichen Bedenken keinen dieser unerforschten Covid-19 Impfstoff spritzen lassen wollen“. Also die Gelben Seiten der Impfunwilligen, quasi.