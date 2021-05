AstraZeneca: Müsste Österreich auch endlich Altersgrenzen einführen?

In Deutschland, wo seit dem Auftauchen schwerer Thrombosen nur noch Menschen über 60 geimpft wurden, stellten Neurologen zudem Probleme bei älteren Frauen fest. Sie dürften ein ähnlich hohes Risiko wie junge Frauen haben, an VITT zu erkranken (während Männer deutlich seltener betroffen sind). Die Vakzine-induzierte immunogene thrombotische Thrombozytopenie, wie die sehr seltene Nebenwirkung in Fachkreisen heißt, kann zu Sinusvenenthrombosen, Schlaganfällen und Hirnblutungen führen. Verantwortlich dafür ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Vektor, also jener Trägervirus, der den Bauplan von SARS-Cov-2 in den Körper schleust. Wichtig ist: Geimpfte sollten unverzüglich einen Arzt aufsuchen, wenn länger als drei Tage nach dem Stich Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Luftnot, Brust- oder Bauchschmerzen, Übelkeit, Beinschwellung oder Hauteinblutungen abseits der Injektionsstelle auftreten.



Wird Österreich auf die neuen Erkenntnisse reagieren und, wie viele andere Länder auch, eine Altersgrenze einführen? Nein. Man bleibe beim Status quo, also der Impfung ab 18 Jahren, so das Gesundheitsministerium auf profil-Anfrage. Allerdings: "In Österreich wird AstraZeneca derzeit aufgrund der vorhandenen und erwarteten Liefermengen hauptsächlich für Zweitstiche verwendet."



Bisher zählte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen offiziell neun Fälle schwerer Thrombosen nach AstraZeneca-Impfungen. Recherchen von profil zufolge dürften aber bereits mehr als 30 Verdachtsfälle gemeldet worden und in Überprüfung sein (was vom Ministerium nicht kommentiert wurde).



Trotz allem: Alle drei derzeit in Österreich erhältlichen Impfstoffe sind enorm wirksam und schützen zu hohen Prozentsätzen vor Covid-19. Bei mRNA-Vakzinen überwiegt der Nutzen das Risiko zudem in allen Altersklassen bei Weitem.