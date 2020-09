Der 2,4-Milliarden-Dollar-Mann

Ein Jahr lang haben mehr als 400 Journalisten aus der ganzen Welt abertausende Finanztransaktionen analysiert, sich durch mehr als 2.100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und andere Dokumente gegraben sowie komplexe Geschäftsbeziehungen zwischen Banken und ihrer oft undurchsichtigen Klientel in aller Herren Länder unter die Lupe genommen. Am Ende wurden die zwanzig spannendsten Persönlichkeiten, Familien beziehungsweise Firmen ausgewählt, die im Rahmen der Recherche aufgetaucht waren. Unter diesen Top-20: der ukrainische Oligarch Dmitri Firtasch, der seit 2014 in Wien gegen eine Auslieferung an die US-Justiz kämpft.

Die FinCEN Files sind ein Datenleak, das aus Verdachtsmeldungen „(Suspicious Activity Reports“, SARs) großer Banken in den USA an die dortige Geldwäschemeldestelle, das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), und aus anderen Dokumenten dieser Behörde besteht. Die Unterlagen wurden der Nachrichtenorganisation BuzzFeed News zugespielt und von dieser mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Washington geteilt. Das ICIJ organisierte eine weltweite Recherchekooperation: In Österreich analysieren profil und der ORF gemeinsam die Daten. Betont sei, dass Verdachtsmeldungen – wie der Name schon sagt – kein Beweis für tatsächliche Geldwäsche oder sonstiges Fehlverhalten ist. Die Meldungen enthalten aber jedenfalls Angaben zu Transaktionen, die den jeweiligen Banken selbst auffällig vorgekommen sind.

38 Verdachtsmeldungen

In Bezug auf Firtasch addieren sich diese Auffälligkeiten auf eine hohe Summe: 2,4 Milliarden US-Dollar. Geldtransfers in dieser Größenordnung haben Banken laut den Recherchen von ICIJ und Partnern im Rahmen von 38 Verdachtsmeldungen aufgezeigt. Die Zahlungen standen demnach in Zusammenhang mit dem Oligarchen beziehungsweise mit Firmen aus seinem Umfeld und wurden in den Jahren 2003 bis 2017 durchgeführt.

Dass die Banken letztlich Verdachtsmeldungen erstatteten, überrascht nicht: Die US-Justiz hatte 2014 in Chicago Anklage gegen Firtasch erhoben. Sie lastet ihm Bestechung in Zusammenhang mit einem geplanten Bergbauprojekt in Indien an, bei dem es einen Bezug zu den USA gegeben haben soll.

In der Anklage wird Firtasch im Wesentlichen vorgeworfen, Bestechungszahlungen von mindestens 18,5 Millionen Dollar an Amtsträger in Indien freigegeben zu haben, um Lizenzen für ein Bergbauprojekt zu erhalten. Er bestreitet das vehement. Ziel des Projekts war es unter anderem, sogenannten Titan-Schwamm an den US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing zu liefern.

Im März 2014 wurde Firtasch in Wien auf offener Straße festgenommen wurde und kam kurz darauf gegen eine Rekordkaution von 125 Millionen Euro aus der Auslieferungshaft. Seither lebt er in Wien quasi im goldenen Käfig, während seine Anwälte die Auslieferung an die USA bekämpfen.

2019 wäre es beinahe so weit gewesen. Nach einem entsprechenden OGH-Entscheid hatte sogar schon der damalige Justizminister Clemens Jabloner zugestimmt. Doch dann brachten die Anwälte des Milliardärs, unter ihnen der frühere FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer, Otto Dietrich und Christian Hausmaninger, bei Gericht einen Wiederaufnahmeantrag ein. Über diesen wurde noch nicht entschieden.

Konto bei der Meinl Bank

Aus österreichischer Sicht bemerkenswert ist eine Transaktion, welche die Citibank im Rahmen einer Verdachtsmeldung aufzeigte: Laut einem FinCEN-Untersuchungsbericht überwies eine Schweizer Bothli Trade AG (die Citibank ordnete diese Firma Firtasch zu), von August 2007 bis September 2010 insgesamt 653.427,16 Dollar auf Konten bei der Meinl Bank in Österreich und bei einer Bank in den Vereinigten Staaten.