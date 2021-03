Nasenbohrerfest: Rätselraten um Millionenauftrag für Coronatests

Das Gesundheitsministerium schloss Lieferverträge für Antigen-Corona-Tests über mehr als 86 Millionen Euro. Sieben Bieter beziehungsweise Bietergemeinschaften kamen zum Zug – alle vorab von der BBG in einer Ausschreibung zu einer Rahmenvereinbarung (gemeinsam mit zahlreichen anderen) ausgewählt. De facto ist eine solche Listung das Eintrittsticket für gute Geschäfte mit der öffentlichen Hand. Nicht jeder kommt dann auch zum Zug – die Chance ist aber deutlich größer.

Einer der sieben Einzelaufträge vom 25. Februar belief sich auf 3,3 Millionen Euro und umfasste – wie profil-Recherchen ergeben haben – 1,5 Millionen Tests. Auf Anfrage bestätigte die BBG, dass es sich dabei um jene sogenannten Wohnzimmertests handelt, die kostenfrei an die Bevölkerung ausgegeben werden. Die Anwendung ist „anterior-nasal“, vulgo Nasenbohrertests. Den Zuschlag für diese Tranche erhielt eine Bietergemeinschaft bestehend aus der Pharma-Handelsfirma des Apothekers (wirtschaftliche Größenklasse per 31. März 2020: „mikro“) und aus einer GmbH, die im österreichischen Firmenbuch nicht eingetragen ist. Fündig wird man hingegen – in leicht variierenden Schreibweisen – in einer Kleinstadt nahe bei Köln.

Die deutsche Firma gehört – soweit aus dem Handelsregister ersichtlich – den beiden eingangs erwähnten Brüdern. Sie hat mit dem Import und Export von Medizin- und Gesundheitsprodukten augenscheinlich nichts am Hut, verfügt über keine Website, spielte aber laut einem „Spiegel“-Artikel von Anfang 2018 eine zentrale Rolle in einer Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Die Männer sollen demnach in die Abzocke von Unternehmen, Gewerbetreibenden und sogar Kindergärten mit amtlich wirkenden Schreiben, auf die dann aggressive Inkassobemühungen folgten, verwickelt gewesen sein.