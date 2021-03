Projekt Panda – Insiderinfos bei Wirecard-ÖBB-Deal?

Konkurrent ortet Ungleichbehandlung

Am 30. Oktober 2015 später erhielt Wirecard den Zuschlag. Ein unterlegener Bieter erhob zwar zunächst Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht – unter anderem wegen angeblicher Ungleichbehandlung. Dieser Bieter zog in der Folge den Einspruch jedoch wieder zurück und wurde als Zweitgereihter in der Ausschreibung später ebenfalls für die ÖBB tätig.

ÖVP-naher Berater involviert

Seine Quelle zu den sensiblen Preisinformationen legte Marsalek in den E-Mails nicht offen. Fest steht jedoch, dass bereits die erste Anbahnung des Auftrags Fragen aufwirft. So stellte den ursprünglichen Kontakt zwischen Marsalek und dem damaligen ÖBB-Personenverkehr-Vorstand Georg Lauber im Jahr 2014 ein ÖVP-naher Berater her, der ein Schulfreund Laubers war. Auch in der Folge kommunizierte Marsalek wiederholt mit diesem Berater über den potenziellen ÖBB-Auftrag. Man entwarf sogar einen „Partnervertrag“. Marsalek wollte dem Lobbyisten zehn Prozent Provision für die Vermittlung der ÖBB als Kunde zukommen lassen.

Marsaleks Panda-Diplomatie

Bei einem gemeinsamen Oktoberfest-Besuch nach einem Wirecard-ÖBB-Workshop im Herbst 2014 in München war auch der Berater mit von der Partie gewesen. Als eine ÖBB-Managerin dort im Trubel einen großen Stoff-Pandabären liegen ließ, nutzte Marsalek das gekonnt für positive Stimmungsmache. Er ließ seine Assistentin das Stofftier in einer großen Holzkiste auf Bambus betten und mit einer Wirecard-Grußbotschaft unter der Tatze nach Wien schicken. „Muss dann zur ÖBB. Wir müssen da etwas Lobby-Arbeit betreiben“, lautete Marsaleks Anweisung. Die Bahnmanagerin war entzückt.

Auf Anfrage des Rechercheverbunds legte ein Sprecher der ÖBB-Holding Wert auf die Feststellung, dass der Beschaffungsvorgang (wie jeder andere auch) „streng nach gesetzlichen Vorgaben und strikten internen Governance-Vorschriften“ abgewickelt worden sei. Ex-ÖBB-Manager Lauber schloss seinerseits aus, ÖBB-Interna an Marsalek oder den ÖVP-nahen Berater weitergegeben zu haben. Lauber verwies auf strenge vergaberechtliche Rahmenbedingungen und das Vier-Augen-Prinzip: „Ich für mich kann daher ausschließen, dass dieser Prozess nicht objektiv bzw. den rechtlichen Vorgaben entsprechend durchgeführt wurde.“