Die volle Milde des Gesetzes

Harte Strafen bis zu 30.000 Euro – davor warnte die Bundesregierung jene Hotelbetreiber, die trotz Beherbergungsverbot ihre Zimmer an Touristen vermieten. Eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigt nun: Das war eine leere Drohung. Die Bußgelder für die Gesetzesbrecher fielen ziemlich niedrig aus.

Die Vorgeschichte: Groß war die Aufregung im Jänner, als öffentlich wurde, dass mehrere Hoteliers in den Wintertourismusregionen auf die Corona-Sperren pfiffen – und Gäste beherbergten, die teils sogar aus dem Ausland angereist waren. Eine Redakteurin des ORF Tirol buchte damals undercover acht Unterkünfte: Hotelzimmer, Ferienwohnungen und Appartements. Drei Gastgeber verlangten keine zusätzlichen Informationen, sondern erklärten bereitwillig den Weg in das nächste Skigebiet. Vier Gastgeber gaben sich damit zufrieden, dass „gerne etwas Schriftliches vorgelegt werden könne“, obwohl die Redakteurin explizit darauf hinwies, eigentlich Ski fahren zu wollen. Nur eine Unterkunft lehnte die Buchung ab. Später machten auch noch Berichte über ausgelassene Partys britischer Gäste und über Skilehrerkurse im Sechsbettzimmer die Runde. Andere Hotels gründeten Vereine, boten potenziellen Gästen eine Vereinsmitgliedschaft und damit Zugang zum Vereinslokal – dem Hotel – an. Es kam, wie es kommen musste: Mit den Touristen und Skilehrer-Gruppen stiegen auch die Corona-Fälle in den Tourismusregionen wieder stark an.