Fröhliche Urständ in Tirol

Vielleicht bringt dieses unentrinnbare Gefüge die Figur eines Außenstehenden, der besonders genau hinschaut, geradezu hervor. In Tirol fällt diese Rolle Markus Wilhelm zu. Der Ötztaler Landwirt und Publizist lebt in Sölden, wo man in der Wintersaison zwei Millionen Übernachtungen zählt, mehr noch als in der Après-Ski-Metropole Ischgl. Als Wilhelm begann, die Exzesse des Massentourismus zu geißeln, tippte er seine spitz formulierten Pamphlete noch mit der Schreibmaschine. Vor 15 Jahren veröffentlichte er im Internet Kraftwerkspläne und hochgeheime Leasingverträge der Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag) und handelte sich eine Flut von Gerichtsprozessen ein, die er alle gewann. Die Tiwag-Führung setzte Detektive auf den "Maulwurf" an, der die Dokumente hinausgespielt hatte. 150.000 Euro kostete ihr Abschlussbericht. Wilhelm begehrte Auskunft nach dem Datenschutzgesetz, ob auch er ausgekundschaftet wurde. Er hat es offiziell nie erfahren, "weil die Diskette angeblich kaputt war und das Dossier aus Papier angeblich vernichtet wurde" (Wilhelm).



Mundtot war er danach nicht. Im Gegenteil. Spätestens seit der Söldener im September 2007 den Mitschnitt einer gepfefferten Hüttenrede online stellte, in der Altlandeshauptmann Herwig van Staa den ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer angeblich ein Schwein nannte, was van Staa bis in die höchsten Instanzen bestritt, kennt man ihn auch außerhalb Tirols. Seine Website dietiwag.at, ursprünglich ein Internet-Basislager für Kraftwerksgegner, wurde zur Plattform für Whistleblower. Wer etwas aufzudecken oder anzuprangern hat, wendet sich hierher und nicht etwa an die "Tiroler Tageszeitung", die jeder im Land nur "die Tageszeitung" nennt.

Wilhelm war maßgeblich beteiligt, die braunen Flecken von Blasmusik-Komponisten, Schützenverbänden und Trachtenvereinen sichtbar zu machen, die an der Universität in Innsbruck oder in der erwähnten Trachten-Ausstellung nun aufgearbeitet werden. Er stellte sich auf die Seite der Haiminger Bauern, die nach dem Einmarsch Hitlers enteignet wurden und immer noch darum kämpfen, ihre Äcker vom landeseigenen Stromkonzern zurückzubekommen. Er machte öffentlich, dass Ex-Landesrat Konrad Streiter (ÖVP) mit einem 18.500 Euro schweren Konsulentenjob getröstet wurde, als er 2008 seiner Nachfolgerin weichen musste. Die Liste ließe sich fortsetzen. "Tirol ist ein Dorf, man kennt die Netzwerke und sieht den Filz. Unser Bürgermeister heißt Günther Platter. Für jemanden wie mich ist es hier scheußlich und gleichzeitig ideal", sagt Markus Wilhelm.



In dem 1500-Seelen-Dorf Erl an der Grenze zu Bayern schuf sich der Festspielintendant und Opern-Dirigent Gustav Kuhn eine Art Mini-Bayreuth, hofiert von wirtschaftlicher und politischer Macht im Land Tirol. Als Wilhelm im Februar 2018 anonyme Vorwürfe gegen Kuhn veröffentlichte, begann profil zu recherchieren. Es dauerte Monate, bis Opernsängerinnen bereit waren, über Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe zu reden. Sie bezeugten ihre Erlebnisse vor Gericht, vier von ihnen machten sie in profil öffentlich. Noch länger dauerte es, bis die politisch Verantwortlichen im Land sich der Causa annahmen. Wie vieles, das in Tirol Rang und Geltung hat, sind die Festspiele in Erl ein Faktor für den Tourismus. Bereits im 19. Jahrhundert war die Sommerfrische in Mode gekommen.