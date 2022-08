Diskriminierung, Mobbing, sexuelle Belästigung: Die Akte OPEC Fund

_______

Ehe der in den USA ausgebildete Ökonom Abdulhamid Alkhalifa den Opec Fund Ende 2018 übernahm, hatte er unter anderem für die Weltbank und den saudischen Staatsfonds PIF gearbeitet. Knapp nach Amtsantritt gab er dem hauseigenen Mitarbeiter-Magazin ein Interview, in welchem er sich unter anderem darüber freute, ein „Teil des Teams“ geworden zu sein: „Ich fühle mich privilegiert, für diese Organisation zu arbeiten, weil meine Kollegen so professionell sind.“

Mit dem neuen DG wurde das Betriebsklima zunehmend toxisch. Unter dem Vorgänger gab es noch eine Open Door Policy, Alkhalifa hält davon nicht viel. Er hat sein Büro im zweiten Stock in einen Hochsicherheitstrakt umbauen lassen, viele Kameras. Mit dem Personal redet er so gut wie gar nicht, also jedenfalls nicht mit den Österreichern. Der Umgang mit saudischen Kollegen ist für Frauen grundsätzlich nicht einfach. Viele Saudis haben null Ahnung, wie man mit Kolleginnen im Westen umgeht. Händeschütteln ist ein No-Go, sie schauen dir auch nicht in die Augen. Wenn du ihnen in die Augen schaust, halten sie dich schnell für eine Nutte. Wir hatten einen Manager, der sich überhaupt weigerte, direkt mit Frauen zu sprechen.

Das Geschlechterverhältnis beim Opec Fund und seinen rund 200 Leuten ist nach profil-Recherchen ziemlich ausgeglichen, wobei der Frauenanteil kleiner wird, je weiter man nach oben kommt – das ist für sich genommen noch kein Alleinstellungsmerkmal. Und doch:

Für die Saudis zählt die Aussage einer Frau nur halb so viel wie die eines Mannes, wenn überhaupt. Sie handeln nach dem Scharia-Gesetz, und das bedeutet offenbar, dass man mit Ungläubigen so ziemlich alles machen kann, was man will.