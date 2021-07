Ein freiheitlicher Funktionär und sein mysteriöser Verein für Fortbildung

Zahlte der Verein also für Leistungen, welche die FW erhielt? Und woher kommt das Geld des Vereins? "Auskünfte betreffend etwaiger Geschäftsbeziehungen können wir grundsätzlich aufgrund üblicher Vertraulichkeitsver pflichtungen Dritten nicht erteilen", heißt es in Lengauers Stellungnahme. Fragen zu allfälligen Spenden an den Verein blieben unbeantwortet. Krenn selbst äußerte sich - von profil ein weiteres Mal angesprochen - sinngemäß dahingehend, dass der Verein mit Parteienfinanzierung nichts zu tun habe.



Doch auch sonst soll in der FW nicht alles ganz rund gelaufen sein. Mit dem Unternehmer, der das Darlehen erhalten hatte, dürfte es unterschiedliche Auffassungen über Abrechnungen gegeben haben-und zwar in durchaus signifikanter Höhe. Zu welchen Konditionen konnte sich die FW mit ihm einigen? Auch dazu schweigen die Verantwortlichen.