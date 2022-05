Eurofighter: Der Lüssel zum Erfolg

Hinter der Londoner Briefkastenfirma stand damals der nun angeklagte Lobbyist (er ist mittlerweile Mitte 70, im Ruhestand, zum Prozessauftakt bezifferte er seine Pension mit 1380 Euro monatlich).

Was genau dafür geleistet wurde? Das ist unbekannt. Die Ermittler fanden lediglich einige „Leistungsberichte“ und Kalendereinträge, die auf Kontakte W.s zu damaligen Politikern schließen lassen. Darunter längst ikonische (angebliche) Termine mit „W. Lüssel“, „KH Lasser“, „Mr. Wartenstein“ und „J. Laider“. Zu einer vollständigeren Dokumentation hätte es wohl der Geschäftsunterlagen W.s bedurft, die vor Jahren – so ein Pech aber auch – einem Brand zum Opfer fielen.

Die beiden Angeklagten haben auf Anraten ihrer Anwälte zum Prozessauftakt vom Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch gemacht. W.s Anwalt Johann Pauer begründete das in seinem Eröffnungsplädoyer mit „Anklagemängeln“. Sein Mandant habe sehr wohl Leistungen erbracht, der Untreuevorwurf sei bloß ein konstruierter „Auffangtatbestand“, weil eine Bestechung eben nicht zu belegen gewesen sei. Und wenn überhaupt, dann seien die angeklagten Untreuehandlungen lange verjährt.

So blieb am ersten Verhandlungstag auch eine nicht ganz unberechtigte Frage von Richter Böhm an den Erstangeklagten unbeantwortet: „Wenn Sie bis 2009 fast acht Millionen Euro bekommen haben und jetzt in Privatkonkurs sind – wie geht sich das aus?“

Am 18. Mai wird weiterverhandelt.