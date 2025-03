Flughafen Heathrow: Was der Stromausfall für Reisende aus Österreich bedeutet

Mehr als 1200 Starts und Landungen verzeichnet der Londoner Flughafen Heathrow im Schnitt pro Tag. Am heutigen Freitag wird aber kein einziges Flugzeug starten oder landen. Seit letzter Nacht steht der größte Flughafen Europas still. Grund dafür ist ein Brand in einem Umspannwerk in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Dieses versorgt nicht nur den Flughafen mit Strom, sondern auch rund 16.000 Haushalte im Westen Londons. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, wie die Berufsfeuerwehr der britischen Hauptstadt auf Bluesky mitteilte. Die Brandinspektion habe bereits mit der Untersuchung der Brandursache begonnen.