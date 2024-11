Handelskrieg und Zölle: Wie Österreichs Wirtschaft zwischen den Fronten leidet

Die Voestalpine in Linz ist Österreichs größter Industriebetrieb und immerhin der viertgrößte Arbeitgeber im Land. Am Mittwoch stellte der Konzern vor Journalisten seine Halbjahresbilanz vor. Auch die ehemals verstaatlichte Voest bekommt die Industriekrise massiv zu spüren. Der Gewinn ist im Vergleich zum Jahr davor um 43 Prozent eingebrochen. Nachdem man jahrelang händeringend nach Fachkräften gesucht hat, gibt es heuer einen Aufnahmestopp.

Neue Verbündete

Nichts in Herbert Eibensteiners Körpersprache deutet darauf hin, dass der Voest-Chef derzeit gern über den Konflikt zwischen den USA und China spricht. Die Voest hat Werke sowohl in den USA als auch in China. Welche Auswirkungen könnten die Importzölle und der Handelsstreit mit China auf die heimische Voest haben? „Wir produzieren derzeit schon lokal. Also in den USA für den US-Markt und in China für den chinesischen Markt“, erklärt der CEO. Über alles weitere wolle man nicht spekulieren.

Beide Märkte sind essenziell für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, während die Nachfrage und der Absatz in Europa merklich schwächeln. Die Aufträge der deutschen Autobauer sind zurückgegangen, die Stahldivision der Voest bekommt das am stärksten zu spüren. Dort betrug der Rückgang acht Prozent. Gerade weil Deutschland derzeit wirtschaftlich zu kämpfen hat, suchten zahlreiche heimische Zulieferer zuletzt die Nähe zu den chinesischen E-Autoherstellern. BYD eröffnet ein Werk in Ungarn und war in Österreich auf Roadshow und auf der Suche nach neuen Zulieferern. „Wir sind das nächstgelegene Stahlwerk, und BYD wird Stahl brauchen“, sagte Eibensteiner dazu lapidar.