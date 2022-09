Homeoffice-Potenzial in Österreich beträgt 45%

Je höher die Ausbildung ist, desto höher ist auch das Homeoffice-Potenzial (80 Prozent), denn diese Personen sind häufig in Berufen mit überwiegend kognitiven Tätigkeiten beschäftigt, die sich oftmals für das Arbeiten von zuhause eignen. Innerhalb Österreichs ist in Wien und im Burgenland das Homeoffice-Potenzial besonders ausgeprägt - unter anderem wegen des geringen Anteils des produzierenden Sektors. Die Tourismusbundesländer Tirol und Kärnten befinden sich aufgrund eines besonders niedrigen Beschäftigtenanteils in wissensintensiven Dienstleistungsbereichen am unteren Ende des Rankings.

Wie der Prävalenzstudie der Statistik Austria zu entnehmen ist, wurde das Homeoffice-Potenzial unter höher qualifizierten Arbeitskräften gut ausgeschöpft: In der Hochphase im April 2020 arbeiteten 70 Prozent der Beschäftigten von zuhause aus.

Die Pandemie hat jedenfalls die zunehmend wichtige Rolle des digitalen Wandels für die Konkurrenzfähigkeit der heimischen Wirtschaft verdeutlicht. Österreich liegt in Sachen Digitalisierung im europäischen Mittelfeld.“