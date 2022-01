Siegfried Wolf: Die Gemeindewohnung des Multimillionärs

Die Immobilien des Managers

Leistbarer Wohnraum gilt in der Bundeshauptstadt längst als Mangelware – jedenfalls für jene, die nicht allzu viel in der Geldbörse haben. Wolf hingegen verfügt selbst über ein beachtliches Immobilienvermögen. In Weikersdorf in Niederösterreich residiert der Manager auf einem prächtig ausgebauten Bauernhof. Das Grundstück umfasst laut Grundbuch rund 50.000 Quadratmeter, es gehört Wolf und seiner Frau – und zwar bereits seit 1986. Da war die Gemeindewohnung in Wien offiziell noch für viele Jahre ein gemeldeter Hauptwohnsitz des Managers.

Doch auch in der Bundeshauptstadt hätte Wolf eigentlich ausreichend Wohnraum in bester Lage zur Verfügung: Über Zwischenfirmen gehören dem Manager zwei Häuser in der Elisabethstraße – in allerbester Lage knapp außerhalb der Ringstraße. Im Jahr 2015 vermietete der Manager über eine seiner Firmen in einem der Häuser drei Wohnungen beziehungsweise Büro und Wohnräumlichkeiten an die Group DF International GmbH des ukrainischen Oligarchen Dmitry Firtash. Laut Mietvertrag, der profil vorliegt, wurde die Monatsmiete mit 39.500 Euro festgesetzt (inklusive Garage, exklusive Betriebs- und Nebenkosten). Eine ordentliche Summe Geld. Wie hoch gleichzeitig die monatlichen Kosten für die Gemeindewohnung in Favoriten waren, ließ Wolf auf Anfrage offen.