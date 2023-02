Inflation und Zinsen: Baufirmen stoppen Neubauprojekte für 2023

Wie beeinflussen die Inflation, die Europäische Zentralbank und der Leitzins ein Wohnbauprojekt in Wien-Liesing? Der US-amerikanische Notenbankchef Jerome Powell kündigte vergangene Woche die nächste Leitzinserhöhung an. Langsamer, aber doch, der Leitzins steigt um weitere 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,5 bis 4,75 Prozent. Auch die Europäische Zentralbank hob den Leitzins diese Woche an. Um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent.

So schnell wie in den letzten Monaten stiegen die Leitzinsen seit Jahrzehnten nicht. Alles, um der Inflation Herr zu werden. Nach der Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die in Österreich im Vormonat allerdings auf 11,1 Prozent. Das ist weitaus mehr als im EU-Schnitt. Maßgeblich dafür waren nach wie vor die Energiepreise, aber auch die Mieten, die hierzulande überdurchschnittlich stark anstiegen.

Doch was heißt es, wenn alle paar Monate der Leitzins steigt? Zinsen auf Bankkonten gibt es dadurch nicht unbedingt, wie die vergangenen Monate gezeigt haben. Aber Banken verlangen mehr Zinsen bei Krediten. Das spüren Privathaushalte und Firmen schon seit dem Sommer bei variablen oder neuen Krediten. Auch durch die strengeren Vergaberichtlinien ist die Zahl der vergebenen Wohnkredite um ein Drittel gesunken, heißt es von der Raiffeisenbank und der Uni Credit.