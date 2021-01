Inside Wirecard: Von "Korpsgeist" und "Treueschwüren"

Am 6. Juli des Vorjahres, kurz nachdem Wirecard implodiert war, setzte die Geldwäschemeldestelle des österreichischen Bundeskriminalamts eine interne Mitteilung zu bestehenden Kontoverbindungen von Markus Braun in Österreich ab. Demnach hatte Braun damals zwei Konten bei der Erste Bank. Ein privates (Kontostand Ende Juni: 37.843,92 Euro) sowie eines für seine deutsche Firma MB BeteiligungsgmbH (24.762,14 Euro). Die vorliegende Meldung lässt erahnen, dass es bei Brauns an Haushaltsgeld nicht mangelte: „Vor dem Hintergrund der aktuellen medialen Berichterstattung zur verdächtigen Aktivität des Herrn Markus Braun, wurden auch die o.a. Konten einer erneuten Analyse unterzogen und es zeigt sich, dass Herr Markus Braun auf seinem Girokonto … Eingänge von Wirecard in Höhe von ca. EUR 95.000 pro Monat erhält. Das Geld wurde für Abgaben- und Gebührenzahlungen, für Konsumausgaben, für Löhne und für Überträge an die Ehefrau … verwendet.“

Am 1. Juli des Vorjahres rückte Österreichs Polizei an zwei Markus Braun zuzurechnenden Privatadressen in Wien und Kitzbühel zu Hausdurchsuchungen an und stellte mehrere Datenträger sicher. Einer davon war mit einem beziehungsreichen Passwort geschützt: „Virus$2015“.